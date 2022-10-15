Между послом Китая и представителем НАТО разразился конфликт из-за России

Посол Китая жестко ответил представителю НАТО на его замечание о поддержке России

16 октября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Посол Китая возмутился замечанием представителя НАТО Фото: The Sociable новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китайский дипломат Хэ Рулонг жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра в том, что Китай не разделяет взглядов альянса на украинский кризис. Это произошло на ассамблее «Полярный круг», проходившей в Исландии. «[Китай] не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок», — заявил представитель НАТО, пишет англоязычная газета Гонконга «South China Morning Post». В ответ на это китайский посланник выступил из зала, сказав: «Адмирал, при всем уважении, ваша речь и замечания полны высокомерия». Это вызвало несогласие официального представителя НАТО. Он обвинил Китай в том, что государство «до сих пор не осудило» Россию за начавшуюся спецоперацию на Украине. На это Хэ Рулонг ответил, что взгляд Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину». Также он назвал Китай «миротворцем в мире», вызвав, тем самым, смех аудитории. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин поставил демилитаризацию и денацификацию. Страны Запада поддержали в данном конфликте Украину, после чего начали вводить против России санкции и пытаться изолировать ее от остального мира. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, поддержал РФ.

Китайский дипломат Хэ Рулонг жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра в том, что Китай не разделяет взглядов альянса на украинский кризис. Это произошло на ассамблее «Полярный круг», проходившей в Исландии. «[Китай] не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок», — заявил представитель НАТО, пишет англоязычная газета Гонконга «South China Morning Post». В ответ на это китайский посланник выступил из зала, сказав: «Адмирал, при всем уважении, ваша речь и замечания полны высокомерия». Это вызвало несогласие официального представителя НАТО. Он обвинил Китай в том, что государство «до сих пор не осудило» Россию за начавшуюся спецоперацию на Украине. На это Хэ Рулонг ответил, что взгляд Китая на «украинский кризис» включает в себя историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину». Также он назвал Китай «миротворцем в мире», вызвав, тем самым, смех аудитории. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В качестве целей СВО президент РФ Владимир Путин поставил демилитаризацию и денацификацию. Страны Запада поддержали в данном конфликте Украину, после чего начали вводить против России санкции и пытаться изолировать ее от остального мира. Однако Китай, несмотря на все репутационные риски, поддержал РФ.