Экс-премьер министр Австралии: у Путина и Си Цзиньпина сложились «почти пуповинные отношения»

16 октября 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

Экс-премьер-министр Австралии Радд оценил отношения между Путиным и Си Цзиньпином Фото: Алексей Дружинин / ТАСС Связь между президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином сейчас прочна как никогда. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Австралии Кевин Радд. «Отношения между двумя странами были сформированы, в частности урегулированием многолетнего пограничного спора, который Горбачев и Дэн Сяопин инициировали в 1989 году. И, во-вторых, через поворот России к Китаю после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. С тех пор у Путина и Си сложились почти пуповинные отношения — в личном, политическом и стратегическом плане», — отметил Радд в интервью с журналом Spiegel. Он также предположил, что Владимир Путин планирует оставаться на своем посту до 2036 года. «По моим оценкам, Си хочет править до 23-го съезда партии в 2037 году, когда ему исполнится 84 года», — добавил политик. «Если мы посмотрим на следующие 15 лет, прямо сейчас я не вижу ничего, что могло бы поколебать эти отношения», — заключил он. Ранее аналитик Тереза Фэллон говорила о том, что Китай по-прежнему собирается оставаться с Россией. По ее мнению, Китай и Россия вместе могут добиться большего, чем порознь.

Связь между президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином сейчас прочна как никогда. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Австралии Кевин Радд. «Отношения между двумя странами были сформированы, в частности урегулированием многолетнего пограничного спора, который Горбачев и Дэн Сяопин инициировали в 1989 году. И, во-вторых, через поворот России к Китаю после присоединения Крыма к РФ в 2014 году. С тех пор у Путина и Си сложились почти пуповинные отношения — в личном, политическом и стратегическом плане», — отметил Радд в интервью с журналом Spiegel. Он также предположил, что Владимир Путин планирует оставаться на своем посту до 2036 года. «По моим оценкам, Си хочет править до 23-го съезда партии в 2037 году, когда ему исполнится 84 года», — добавил политик. «Если мы посмотрим на следующие 15 лет, прямо сейчас я не вижу ничего, что могло бы поколебать эти отношения», — заключил он. Ранее аналитик Тереза Фэллон говорила о том, что Китай по-прежнему собирается оставаться с Россией. По ее мнению, Китай и Россия вместе могут добиться большего, чем порознь.