Военные чеченского батальона «Ахмат» заявили, что Верховная Рада ответит за свои обвинения в «оккупации Чечни» Россией. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.
«23 марта 2003 года чеченский народ провел свой референдум о вхождении в состав России со своим законным действующим президентом. За ваши обвинения вам придется рано или поздно ответить», — сказали военнослужащие чеченского батальона «Ахмат» корреспонденту URA.RU, отвечая на вопрос о законной действующей власти Чеченской республики.
Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии — «юридическим казус», сообщает «Национальная служба новостей».
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Военные чеченского батальона «Ахмат» заявили, что Верховная Рада ответит за свои обвинения в «оккупации Чечни» Россией. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «23 марта 2003 года чеченский народ провел свой референдум о вхождении в состав России со своим законным действующим президентом. За ваши обвинения вам придется рано или поздно ответить», — сказали военнослужащие чеченского батальона «Ахмат» корреспонденту URA.RU, отвечая на вопрос о законной действующей власти Чеченской республики. Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии — «юридическим казус», сообщает «Национальная служба новостей».