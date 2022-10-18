Бойцы батальона «Ахмат»: в Раде ответят за признание Чечни территорией, «оккупированной» Россией

18 октября 2022 в 22:29 Размер текста - 17 +

По словам солдат батальона «Ахмат», Чечня провела референдум о присоединении к России со своим президентом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные чеченского батальона «Ахмат» заявили, что Верховная Рада ответит за свои обвинения в «оккупации Чечни» Россией. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «23 марта 2003 года чеченский народ провел свой референдум о вхождении в состав России со своим законным действующим президентом. За ваши обвинения вам придется рано или поздно ответить», — сказали военнослужащие чеченского батальона «Ахмат» корреспонденту URA.RU, отвечая на вопрос о законной действующей власти Чеченской республики. Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии — «юридическим казус», сообщает «Национальная служба новостей».

Военные чеченского батальона «Ахмат» заявили, что Верховная Рада ответит за свои обвинения в «оккупации Чечни» Россией. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «23 марта 2003 года чеченский народ провел свой референдум о вхождении в состав России со своим законным действующим президентом. За ваши обвинения вам придется рано или поздно ответить», — сказали военнослужащие чеченского батальона «Ахмат» корреспонденту URA.RU, отвечая на вопрос о законной действующей власти Чеченской республики. Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии — «юридическим казус», сообщает «Национальная служба новостей».