Бойцы батальона «Ахмат»: в Раде ответят за признание Чечни территорией, «оккупированной» Россией

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© Служба новостей «URA.RU»
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бронежилет, каска, боец, воин, армия, донбасс, война, обмундирование, снаряжение, военный, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
По словам солдат батальона «Ахмат», Чечня провела референдум о присоединении к России со своим президентом Фото:
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Военные чеченского батальона «Ахмат» заявили, что Верховная Рада ответит за свои обвинения в «оккупации Чечни» Россией. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«23 марта 2003 года чеченский народ провел свой референдум о вхождении в состав России со своим законным действующим президентом. За ваши обвинения вам придется рано или поздно ответить», — сказали военнослужащие чеченского батальона «Ахмат» корреспонденту URA.RU, отвечая на вопрос о законной действующей власти Чеченской республики.

Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии — «юридическим казус», сообщает «Национальная служба новостей».

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Военные чеченского батальона «Ахмат» заявили, что Верховная Рада ответит за свои обвинения в «оккупации Чечни» Россией. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «23 марта 2003 года чеченский народ провел свой референдум о вхождении в состав России со своим законным действующим президентом. За ваши обвинения вам придется рано или поздно ответить», — сказали военнослужащие чеченского батальона «Ахмат» корреспонденту URA.RU, отвечая на вопрос о законной действующей власти Чеченской республики. Ранее Верховная Рада Украины признала Ичкерию («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ) территорией, «временно оккупированной Россией». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии — «юридическим казус», сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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