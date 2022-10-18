Верховная Рада Украины признала Ичкерию* территорией, временно оккупированной Россией

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Чечня. Грозный , чечня, грозный, грозный сити, площадь перед мэрией грозного
Согласно информации, указанной в постановлении Верховной Рады, Россия якобы нарушила устав ООН Фото:

Верховная Рада Украины признала суверенитет Ичкерии («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ), а также «оккупацию» Россией территории Чеченской Республики. Об этом сообщается в постановлении Верховной Рады.

«Верховная рада Украины заявляет о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией вследствие военной агрессии, нарушающей устав ООН», — говорится в постановлении Верховной Рады Украины, опубликованном на ее официальном сайте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии юридическим казусом, сообщает RT. А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напомнил депутатам Рады, что Ичкерии давно не существует, передает телеканал 360.

«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.

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Верховная Рада Украины признала суверенитет Ичкерии («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией в РФ), а также «оккупацию» Россией территории Чеченской Республики. Об этом сообщается в постановлении Верховной Рады. «Верховная рада Украины заявляет о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией вследствие военной агрессии, нарушающей устав ООН», — говорится в постановлении Верховной Рады Украины, опубликованном на ее официальном сайте. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал внесенный в Верховную раду законопроект о признании несуществующей Ичкерии юридическим казусом, сообщает RT. А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напомнил депутатам Рады, что Ичкерии давно не существует, передает телеканал 360. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.
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