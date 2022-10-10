В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации

В Кремле прояснили вопрос об изменении статуса спецоперации
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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Решения об изменении статуса СВО пока не принималось, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение по поводу изменения статуса специальной военной операции пока не принималось. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких решений на этот счет не принималось в настоящий момент», — сказал представитель Кремля.

Утром 10 октября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее 8 октября украинские спецслужбы устроили взрыв грузовика на Крымском мосту. Следственный комитет РФ квалифицировал его как теракт.

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Решение по поводу изменения статуса специальной военной операции пока не принималось. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Никаких решений на этот счет не принималось в настоящий момент», — сказал представитель Кремля. Утром 10 октября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее 8 октября украинские спецслужбы устроили взрыв грузовика на Крымском мосту. Следственный комитет РФ квалифицировал его как теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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