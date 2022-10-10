В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации

Решения об изменении статуса СВО пока не принималось, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Решение по поводу изменения статуса специальной военной операции пока не принималось. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет. Никаких решений на этот счет не принималось в настоящий момент», — сказал представитель Кремля.
Утром 10 октября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее 8 октября украинские спецслужбы устроили взрыв грузовика на Крымском мосту. Следственный комитет РФ квалифицировал его как теракт.
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