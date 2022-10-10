В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса спецоперации В Кремле прояснили вопрос об изменении статуса спецоперации 10 октября 2022 в 14:46 Размер текста - 17 + Решения об изменении статуса СВО пока не принималось, заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение по поводу изменения статуса специальной военной операции пока не принималось. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Никаких решений на этот счет не принималось в настоящий момент», — сказал представитель Кремля. Утром 10 октября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее 8 октября украинские спецслужбы устроили взрыв грузовика на Крымском мосту. Следственный комитет РФ квалифицировал его как теракт. Решение по поводу изменения статуса специальной военной операции пока не принималось. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Никаких решений на этот счет не принималось в настоящий момент», — сказал представитель Кремля. Утром 10 октября Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Ранее 8 октября украинские спецслужбы устроили взрыв грузовика на Крымском мосту. Следственный комитет РФ квалифицировал его как теракт. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям