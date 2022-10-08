Крымский мост был атакован, командующим силами СВО стал генерал Суровикин: главное за 8 октября

На Крымском мосту произошел взрыв
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Крымском мосту произошел пожар в результате подрыва грузовика. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала армии Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне проведения спецоперации. URA.RU приводит главные новости о специальной операции к вечеру 8 октября.
- На Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях. По предварительным данным Следственного комитета РФ, три человека погибли. К вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено, передает Пятый канал.
- Представитель правительства Украины в разговоре с американским изданием The Washington Post подтвердил причастность украинских спецслужб к организации взрыва на Крымском мосту. Сотрудник правоохранительных органов Украины в интервью «Украинской правде» назвал инцидент операцией службы безопасности Украины (СБУ).
- В Темрюкском районе Краснодарского края объявлен «желтый» уровень террористической опасности. Губернатор региона Вениамин Кондратьев попросил водителей воздержаться от поездок в сторону Крыма в ближайшее время.
- Генерал армии Сергей Суровикин стал командующим группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации. О его назначении сообщило Министерство обороны РФ.
- Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в Энергодаре лишилась последнего внешнего источника энергии в результате возобновления обстрелов. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН.
- Европейский союз отказался признавать переход ЗАЭС под управление России, осудив действия российских властей. С соответствующим заявлением выступил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
- Вооруженные силы Украины четыре раза за сутки обстреляли населенные пункты Белгородской области. Атакам ВСУ подверглись села Бирюч и Тишанка, а также города Грайворон и Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. 21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация для защиты суверенитета и целостности страны.
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