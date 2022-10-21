Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

21 октября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

По словам Эрдогана, Путин смягчил свою позицию в вопросе диалога с Украиной Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Anadolu Agency. «В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским] поймем как далеко сможем продвинуться», — цитирует издание президента Турции. Эрдоган также отметил, что в ходе недавнего общения с Зеленским, почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению вопроса. Он добавил, что заметил подобное смягчение позиции в вопросе диалога России и Украины и у Путина. «Мы не теряем надежды», — заключил Эрдоган. Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Путин же, в свою очередь, отмечал, что Россия остается открытой для мирного урегулирования конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о предстоящих переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Anadolu Agency. «В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров [с Путиным и Зеленским] поймем как далеко сможем продвинуться», — цитирует издание президента Турции. Эрдоган также отметил, что в ходе недавнего общения с Зеленским, почувствовал в его речи отсутствие преграды и готовность к решению вопроса. Он добавил, что заметил подобное смягчение позиции в вопросе диалога России и Украины и у Путина. «Мы не теряем надежды», — заключил Эрдоган. Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Путин же, в свою очередь, отмечал, что Россия остается открытой для мирного урегулирования конфликта на Украине, передает «Национальная служба новостей».