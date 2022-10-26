МИД РФ предложил сохранить безвизовый режим для украинцев

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День Государственного флага. Москва, мид россии, триколор, шествие, флаг россии
Для граждан Украины могут сохранить безвизовый режим Фото:

Для граждан Украины могут сохранить безвизовый режим въезда в Россию после 1 января 2023 года. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации после окончания действия соглашения (между Россией и Украиной о безвизовом режиме) 1997 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте МИДа. Соглашение не будет продлено по инициативе Украины.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией. В мае президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству отработать механизм введения виз для россиян.

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Для граждан Украины могут сохранить безвизовый режим въезда в Россию после 1 января 2023 года. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации после окончания действия соглашения (между Россией и Украиной о безвизовом режиме) 1997 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте МИДа. Соглашение не будет продлено по инициативе Украины. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией. В мае президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству отработать механизм введения виз для россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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