МИД РФ предложил сохранить безвизовый режим для украинцев

26 октября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Для граждан Украины могут сохранить безвизовый режим Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для граждан Украины могут сохранить безвизовый режим въезда в Россию после 1 января 2023 года. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации после окончания действия соглашения (между Россией и Украиной о безвизовом режиме) 1997 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте МИДа. Соглашение не будет продлено по инициативе Украины. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией. В мае президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству отработать механизм введения виз для россиян.

Для граждан Украины могут сохранить безвизовый режим въезда в Россию после 1 января 2023 года. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации после окончания действия соглашения (между Россией и Украиной о безвизовом режиме) 1997 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте МИДа. Соглашение не будет продлено по инициативе Украины. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины Киев разорвал дипломатические отношения с Россией. В мае президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству отработать механизм введения виз для россиян.