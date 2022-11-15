Губернатор Моор пообещал субсидию для переехавших из ХМАО и ЯНАО

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Деньги можно будет потратить на газификацию дома Фото:

Ветераны, переехавшие в Тюменскую область из ХМАО и ЯНАО, смогут получить субсидию на газификацию дома. Об этом в своем telegram-канала сообщил губернатор Александр Моор. Кроме того, глава региона анонсировал увеличение суммы субсидии.

«Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. Кроме того, расширим список категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией. Включим в него ветеранов труда, приехавших к нам из ХМАО и ЯНАО», — написал губернатор.

Моор добавил, что в сумму субсидии входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование. В ближайшее время чиновник пообещал подписать соответствующее распоряжение.

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Ветераны, переехавшие в Тюменскую область из ХМАО и ЯНАО, смогут получить субсидию на газификацию дома. Об этом в своем telegram-канала сообщил губернатор Александр Моор. Кроме того, глава региона анонсировал увеличение суммы субсидии. «Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. Кроме того, расширим список категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией. Включим в него ветеранов труда, приехавших к нам из ХМАО и ЯНАО», — написал губернатор. Моор добавил, что в сумму субсидии входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование. В ближайшее время чиновник пообещал подписать соответствующее распоряжение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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