Губернатор Моор пообещал субсидию для переехавших из ХМАО и ЯНАО

15 ноября 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Деньги можно будет потратить на газификацию дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветераны, переехавшие в Тюменскую область из ХМАО и ЯНАО, смогут получить субсидию на газификацию дома. Об этом в своем telegram-канала сообщил губернатор Александр Моор. Кроме того, глава региона анонсировал увеличение суммы субсидии. «Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. Кроме того, расширим список категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией. Включим в него ветеранов труда, приехавших к нам из ХМАО и ЯНАО», — написал губернатор. Моор добавил, что в сумму субсидии входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование. В ближайшее время чиновник пообещал подписать соответствующее распоряжение.

Ветераны, переехавшие в Тюменскую область из ХМАО и ЯНАО, смогут получить субсидию на газификацию дома. Об этом в своем telegram-канала сообщил губернатор Александр Моор. Кроме того, глава региона анонсировал увеличение суммы субсидии. «Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. Кроме того, расширим список категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией. Включим в него ветеранов труда, приехавших к нам из ХМАО и ЯНАО», — написал губернатор. Моор добавил, что в сумму субсидии входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование. В ближайшее время чиновник пообещал подписать соответствующее распоряжение.