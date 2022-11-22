22 ноября 2022

Военный эксперт оценил поправки Мишустина по обеспечению армии России

Военный эксперт Леонков: РФ начнет конкурировать с НАТО, благодаря поправкам кабмина
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, мишустин михаил
Мишустин заявил, что в производство техники и амуниции необходимо привлекать частников Фото:
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Российская армия сможет конкурировать с оборонной промышленностью стран НАТО, благодаря предложениям премьер-министра Михаила Мишустина активнее привлекать частных предпринимателей к производству вооружений и средств защиты, озвученным в ходе заседания координационного совета. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.

«Роль координационного совета очень важна — в первую очередь он должен упростить бюрократические процедуры, что уже делается. Мелочей в этом деле быть не может. Нам приходится конкурировать с промышленностью стран НАТО», — заявил Алексей Леонков корреспонденту «Известий».

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Он рассказал об успехах российской оборонной промышленности в части увеличения производства отечественных систем залпового огня «Торнадо-С», аналога западного HIMARS. Также эксперт отметил, что российские предприниматели наращивают производство бронежилетов и шлемов защитных.

Ранее URA.RU рассказало, что Президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину в сжатые сроки решить ряд задач, связанных с СВО. На заседании координационного совета премьер-министр отчитался о выполнении поручения президента.

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Российская армия сможет конкурировать с оборонной промышленностью стран НАТО, благодаря предложениям премьер-министра Михаила Мишустина активнее привлекать частных предпринимателей к производству вооружений и средств защиты, озвученным в ходе заседания координационного совета. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков. «Роль координационного совета очень важна — в первую очередь он должен упростить бюрократические процедуры, что уже делается. Мелочей в этом деле быть не может. Нам приходится конкурировать с промышленностью стран НАТО», — заявил Алексей Леонков корреспонденту «Известий». Он рассказал об успехах российской оборонной промышленности в части увеличения производства отечественных систем залпового огня «Торнадо-С», аналога западного HIMARS. Также эксперт отметил, что российские предприниматели наращивают производство бронежилетов и шлемов защитных. Ранее URA.RU рассказало, что Президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину в сжатые сроки решить ряд задач, связанных с СВО. На заседании координационного совета премьер-министр отчитался о выполнении поручения президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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