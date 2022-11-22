Военный эксперт оценил поправки Мишустина по обеспечению армии России Военный эксперт Леонков: РФ начнет конкурировать с НАТО, благодаря поправкам кабмина 23 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 + Мишустин заявил, что в производство техники и амуниции необходимо привлекать частников Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия сможет конкурировать с оборонной промышленностью стран НАТО, благодаря предложениям премьер-министра Михаила Мишустина активнее привлекать частных предпринимателей к производству вооружений и средств защиты, озвученным в ходе заседания координационного совета. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков. «Роль координационного совета очень важна — в первую очередь он должен упростить бюрократические процедуры, что уже делается. Мелочей в этом деле быть не может. Нам приходится конкурировать с промышленностью стран НАТО», — заявил Алексей Леонков корреспонденту «Известий». Статья по теме Власти России решили ускорить мобилизацию экономики Он рассказал об успехах российской оборонной промышленности в части увеличения производства отечественных систем залпового огня «Торнадо-С», аналога западного HIMARS. Также эксперт отметил, что российские предприниматели наращивают производство бронежилетов и шлемов защитных. Ранее URA.RU рассказало, что Президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину в сжатые сроки решить ряд задач, связанных с СВО. На заседании координационного совета премьер-министр отчитался о выполнении поручения президента. Российская армия сможет конкурировать с оборонной промышленностью стран НАТО, благодаря предложениям премьер-министра Михаила Мишустина активнее привлекать частных предпринимателей к производству вооружений и средств защиты, озвученным в ходе заседания координационного совета. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков. «Роль координационного совета очень важна — в первую очередь он должен упростить бюрократические процедуры, что уже делается. Мелочей в этом деле быть не может. Нам приходится конкурировать с промышленностью стран НАТО», — заявил Алексей Леонков корреспонденту «Известий». Он рассказал об успехах российской оборонной промышленности в части увеличения производства отечественных систем залпового огня «Торнадо-С», аналога западного HIMARS. Также эксперт отметил, что российские предприниматели наращивают производство бронежилетов и шлемов защитных. Ранее URA.RU рассказало, что Президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину в сжатые сроки решить ряд задач, связанных с СВО. На заседании координационного совета премьер-министр отчитался о выполнении поручения президента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям