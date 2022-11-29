Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность литовского центра Riddle

Деятельность литовской неправительственной организации Riddle признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle», — передает слова представителя ТАСС. По словам Иванова, деятельность литовского центра угрожает основам конституционного строя и безопасности российского государства.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО «Проект Медиа». Структуре принадлежит издание «Проект», которое публиковало расследования о чиновниках, политиках и олигархах.
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Деятельность литовской неправительственной организации Riddle признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов. «По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle», — передает слова представителя ТАСС. По словам Иванова, деятельность литовского центра угрожает основам конституционного строя и безопасности российского государства. Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО «Проект Медиа». Структуре принадлежит издание «Проект», которое публиковало расследования о чиновниках, политиках и олигархах.