Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность литовского центра Riddle

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В прокуратуре заявили, что Riddle угрожает безопасности РФ Фото:

Деятельность литовской неправительственной организации Riddle признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle», — передает слова представителя ТАСС. По словам Иванова, деятельность литовского центра угрожает основам конституционного строя и безопасности российского государства.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО «Проект Медиа». Структуре принадлежит издание «Проект», которое публиковало расследования о чиновниках, политиках и олигархах.

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Деятельность литовской неправительственной организации Riddle признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов. «По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle», — передает слова представителя ТАСС. По словам Иванова, деятельность литовского центра угрожает основам конституционного строя и безопасности российского государства. Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность НПО «Проект Медиа». Структуре принадлежит издание «Проект», которое публиковало расследования о чиновниках, политиках и олигархах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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