Экс-глава ЦРУ назвал исход конфликта на Украине

Экс-глава ЦРУ: конфликт между РФ и Украиной закончится за столом переговоров
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Мариуполь. Украина, флаг украины, донбасс, мариуполь
Конфликт между РФ и Украиной закончится за столом переговоров, уверен экс-глава ЦРУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине закончится путем переговоров между Киевом и Россией. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.

«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <…> Однако ни президент РФ Владимир Путин, ни глава Украины Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — пояснил он. Его слова приводит немецкая газета немецкая газета Tagesspiegel. Он уточнил, что Европа будет работать со сторонами для решения конфликта дипломатическим путем.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны проводили попытки провести переговоры, но стороны не смогли договориться. Россия более открыта к решению конфликта путем дипломатии, но ранее в Кремле уточнили, что переговоры с Киевом невозможны из-за позиции Украины.

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Конфликт на Украине закончится путем переговоров между Киевом и Россией. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус. «Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <…> Однако ни президент РФ Владимир Путин, ни глава Украины Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — пояснил он. Его слова приводит немецкая газета немецкая газета Tagesspiegel. Он уточнил, что Европа будет работать со сторонами для решения конфликта дипломатическим путем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны проводили попытки провести переговоры, но стороны не смогли договориться. Россия более открыта к решению конфликта путем дипломатии, но ранее в Кремле уточнили, что переговоры с Киевом невозможны из-за позиции Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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