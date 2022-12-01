Экс-глава ЦРУ назвал исход конфликта на Украине

Конфликт на Украине закончится путем переговоров между Киевом и Россией. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.
«Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <…> Однако ни президент РФ Владимир Путин, ни глава Украины Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — пояснил он. Его слова приводит немецкая газета немецкая газета Tagesspiegel. Он уточнил, что Европа будет работать со сторонами для решения конфликта дипломатическим путем.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны проводили попытки провести переговоры, но стороны не смогли договориться. Россия более открыта к решению конфликта путем дипломатии, но ранее в Кремле уточнили, что переговоры с Киевом невозможны из-за позиции Украины.
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Конфликт на Украине закончится путем переговоров между Киевом и Россией. Об этом заявил экс-глава ЦРУ, генерал Дэвид Петреус. «Боевые действия на Украине закончатся путем переговоров. <…> Однако ни президент РФ Владимир Путин, ни глава Украины Владимир Зеленский не готовы начать переговоры в данный момент», — пояснил он. Его слова приводит немецкая газета немецкая газета Tagesspiegel. Он уточнил, что Европа будет работать со сторонами для решения конфликта дипломатическим путем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Страны проводили попытки провести переговоры, но стороны не смогли договориться. Россия более открыта к решению конфликта путем дипломатии, но ранее в Кремле уточнили, что переговоры с Киевом невозможны из-за позиции Украины.