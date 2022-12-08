Politico: ЕС хочет приостановить трансляцию российских телеканалов

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Евросоюз прекратит вещание на территории Европы телеканала «Россия 1», сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В новом пакете санкций против России Евросоюз отзовет лицензии на вещание у ряда российских компаний. Об этом сообщает американская газета Politico.

«В отдельном документе с подробным перечнем новых организаций, которым грозят санкции, будут приостановлены лицензии на вещание российских телеканалов. Среди них: „НТВ/НТВ“ „Мир“, „Россия 1“, „РЕН ТВ“ и „Первого канала“», — сообщается в публикации.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ масштабные санкции. Сейчас в ЕС идет обсуждение девятого пакета ограничений.

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В новом пакете санкций против России Евросоюз отзовет лицензии на вещание у ряда российских компаний. Об этом сообщает американская газета Politico. «В отдельном документе с подробным перечнем новых организаций, которым грозят санкции, будут приостановлены лицензии на вещание российских телеканалов. Среди них: „НТВ/НТВ“ „Мир“, „Россия 1“, „РЕН ТВ“ и „Первого канала“», — сообщается в публикации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ масштабные санкции. Сейчас в ЕС идет обсуждение девятого пакета ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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