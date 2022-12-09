Постпред при ООН предупредил о последствиях из-за украинского оружия

Участие США в наведении оружия Киева будет иметь последствия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — сказал Небензя на заседании СБ ООН. Его слова передает РИА Новости.
Ранее постпред РФ при ООН указал, что количество контрабандного оружия, направляемого Украине, растет. По мнению военного эксперта Питера Сучиу, западная боевая техника, поставляемая американскими властями Украине всплывет на черном рынке в разных частях света в большом количестве. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. После этого многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью.
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Участие США в наведении оружия Киева будет иметь последствия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. «Мы внимательно фиксируем все подобные преступные действия США и их союзников, они будут иметь для всех причастных конкретные правовые последствия», — сказал Небензя на заседании СБ ООН. Его слова передает РИА Новости. Ранее постпред РФ при ООН указал, что количество контрабандного оружия, направляемого Украине, растет. По мнению военного эксперта Питера Сучиу, западная боевая техника, поставляемая американскими властями Украине всплывет на черном рынке в разных частях света в большом количестве. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. После этого многие страны вмешались в конфликт и стали помогать Киеву денежными траншами и военной помощью.