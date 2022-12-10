Губернатор ХМАО поздравила югорчан с днем рождения округа. Видео

10 декабря 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова также поздравила жителей Ямала с днем рождения региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорчан с днем рождения региона. Обращение к жителям ХМАО глава округа разместила на своей официальной странице в telegram-канале. «Дорогие земляки! Поздравляю вас с днем рождения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, края, где люди живут, работают как одна большая семья. Югра в каждом из нас» — говорится в сообщении. Наталья Комарова отметила, что 10 декабря отмечает день рождения еще и добрый, правильный сосед Югры — Ямало — Ненецкий автономный округ. «Дорогие ямальцы, примите добрые поздравления от югорчан». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила югорчан с днем рождения региона. Обращение к жителям ХМАО глава округа разместила на своей официальной странице в telegram-канале. «Дорогие земляки! Поздравляю вас с днем рождения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, края, где люди живут, работают как одна большая семья. Югра в каждом из нас» — говорится в сообщении. Наталья Комарова отметила, что 10 декабря отмечает день рождения еще и добрый, правильный сосед Югры — Ямало — Ненецкий автономный округ. «Дорогие ямальцы, примите добрые поздравления от югорчан». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила жителей региона ко дню рождения автономного округа. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске.