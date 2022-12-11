Юрист раскрыла плюсы и минусы увольнения перед Новым годом

Юрист: при увольнении перед Новым годом работник отработает меньше, но потеряет в деньгах

12 декабря 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

В январе ставка рабочего дня выше, так как в этом месяце много выходных, рассказала Татьяна Нечаева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU При увольнении перед новым годом можно сократить количество дней на отработку. Однако в таком случае сотрудник потеряет в деньгах, потому что рабочий день в январе стоит дороже. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «Если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки», — рассказала Нечаева агентству РИА Новости. Эксперт отметил, что оплата рабочего дня бывает разная в зависимости от месяца. В январе она выше, потому что в этот период много выходных. Если дни отработки выпадают на январь, то это предполагает потерю большего количества денег за меньшее количество часов, отметила Нечаева. Нечаева сделал акцент на дате увольнения. По ее словам, лучше всего уволиться или перейти на новое место работы с 1 января. В противном случае будет считаться, что работник отработал неполный месяц, и его зарплата будет ниже. Ранее член Ассоциации юристов России Марина Астаева объяснила, как получить компенсацию за работу в праздничные дни. Она отметила, что в нерабочие дни оплата труда идет по двойному тарифу. Однако это не касается людей творческих профессий. У них не будет двойной оплаты в новогодние праздники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При увольнении перед новым годом можно сократить количество дней на отработку. Однако в таком случае сотрудник потеряет в деньгах, потому что рабочий день в январе стоит дороже. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. «Если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки», — рассказала Нечаева агентству РИА Новости. Эксперт отметил, что оплата рабочего дня бывает разная в зависимости от месяца. В январе она выше, потому что в этот период много выходных. Если дни отработки выпадают на январь, то это предполагает потерю большего количества денег за меньшее количество часов, отметила Нечаева. Нечаева сделал акцент на дате увольнения. По ее словам, лучше всего уволиться или перейти на новое место работы с 1 января. В противном случае будет считаться, что работник отработал неполный месяц, и его зарплата будет ниже. Ранее член Ассоциации юристов России Марина Астаева объяснила, как получить компенсацию за работу в праздничные дни. Она отметила, что в нерабочие дни оплата труда идет по двойному тарифу. Однако это не касается людей творческих профессий. У них не будет двойной оплаты в новогодние праздники.