15 декабря 2022

Американский политик объяснил, кому принадлежит ДНР

Американский политик Джефф Янг признал ДНР российским
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг в поддержку присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Курган, российский флаг, флаг днр, митинг, триколор, флаг россии
Американский демократ признал ДНР российским, а также посчитал правительство Киева ведомым американскими спецслужбами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское «правительство» в Киеве — это нацистское правительство, которое контролируют американские военные ведомства, а ДНР теперь официально часть России. Об этом заявил член демократической партии США, кандидат в губернаторы Кентукки Джефф Янг.

«Да, Донецк теперь часть России, а все украинское „правительство“ в Киеве — это нацистское правительство, контролируемое ЦРУ и Пентагоном», — заявил Янг у себя на странице в Twitter.

На территории ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о результатах референдума. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, а явка составила 97,51%. Таким образом, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых регионов в состав России, об этом сообщил RT.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское «правительство» в Киеве — это нацистское правительство, которое контролируют американские военные ведомства, а ДНР теперь официально часть России. Об этом заявил член демократической партии США, кандидат в губернаторы Кентукки Джефф Янг. «Да, Донецк теперь часть России, а все украинское „правительство“ в Киеве — это нацистское правительство, контролируемое ЦРУ и Пентагоном», — заявил Янг у себя на странице в Twitter. На территории ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о результатах референдума. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, а явка составила 97,51%. Таким образом, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых регионов в состав России, об этом сообщил RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...