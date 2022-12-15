Американский политик объяснил, кому принадлежит ДНР

Американский политик Джефф Янг признал ДНР российским

15 декабря 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Американский демократ признал ДНР российским, а также посчитал правительство Киева ведомым американскими спецслужбами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское «правительство» в Киеве — это нацистское правительство, которое контролируют американские военные ведомства, а ДНР теперь официально часть России. Об этом заявил член демократической партии США, кандидат в губернаторы Кентукки Джефф Янг. «Да, Донецк теперь часть России, а все украинское „правительство“ в Киеве — это нацистское правительство, контролируемое ЦРУ и Пентагоном», — заявил Янг у себя на странице в Twitter. На территории ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о результатах референдума. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, а явка составила 97,51%. Таким образом, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых регионов в состав России, об этом сообщил RT.

Украинское «правительство» в Киеве — это нацистское правительство, которое контролируют американские военные ведомства, а ДНР теперь официально часть России. Об этом заявил член демократической партии США, кандидат в губернаторы Кентукки Джефф Янг. «Да, Донецк теперь часть России, а все украинское „правительство“ в Киеве — это нацистское правительство, контролируемое ЦРУ и Пентагоном», — заявил Янг у себя на странице в Twitter. На территории ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 23 по 27 сентября проходили референдумы о вхождении республик в состав России. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о результатах референдума. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение проголосовало 99,23%, а явка составила 97,51%. Таким образом, почти 100% избирателей проголосовали за вхождение региона в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых регионов в состав России, об этом сообщил RT.