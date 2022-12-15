Пушилин исключил возможность переговоров с Украиной после удара по Донецку

16 декабря 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Пушилин заявил о бессмысленности диалога с Киевом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ведение с Киевом мирных переговоров невозможно после самого масштабного с 2014 года удара по Донецку, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в четверг. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Ни о каких договоренностях с Киевом не имеет смысла даже вести речь. Во-первых, Киев несамостоятелен. Мы в этом убедились во время минских переговоров. Во-вторых, рассчитывать на гарантов соглашений, кем они бы не были, тоже не представляется возможным», — сказал Пушилин в эфире телеканала РБК. Врио главы ДНР напомнил о высказывании экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, согласно которому Минские соглашение 2014 года были попыткой западных стран дать Украине время, чтобы «стать сильнее». «Поэтому договариваться не с кем, здесь нужно только побеждать», — сказал он. Пушилин подчеркнул, что в результате обстрелов Донецка погибли двое человек, еще 16 получили ранения. В четверг ВСУ нанесли самый сильный массированный удар по центру Донецка с 2014 года. По мирным жителям было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Пушилин ранее отмечал, что украинские военные ведут огонь несколько раз в день в разное время, и по разным местам города. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ведение с Киевом мирных переговоров невозможно после самого масштабного с 2014 года удара по Донецку, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) в четверг. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Ни о каких договоренностях с Киевом не имеет смысла даже вести речь. Во-первых, Киев несамостоятелен. Мы в этом убедились во время минских переговоров. Во-вторых, рассчитывать на гарантов соглашений, кем они бы не были, тоже не представляется возможным», — сказал Пушилин в эфире телеканала РБК. Врио главы ДНР напомнил о высказывании экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, согласно которому Минские соглашение 2014 года были попыткой западных стран дать Украине время, чтобы «стать сильнее». «Поэтому договариваться не с кем, здесь нужно только побеждать», — сказал он. Пушилин подчеркнул, что в результате обстрелов Донецка погибли двое человек, еще 16 получили ранения. В четверг ВСУ нанесли самый сильный массированный удар по центру Донецка с 2014 года. По мирным жителям было выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Пушилин ранее отмечал, что украинские военные ведут огонь несколько раз в день в разное время, и по разным местам города. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Основными целями российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.