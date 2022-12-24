В Москве полицейский с другом пытали девушку шваброй и парогенератором

25 декабря 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

Девушка сама вызвала себе скорую помощь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве сержант полиции вместе со своим другом пытали 20-летнюю девушку черенком от швабры и парогенератором. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По предварительным данным вечером 14 декабря 20-летняя Настя (имя изменено) встретилась с 21-летним сержантом полиции Бокаревым М. и его другом 20-летним Громовым Н. В какой-то момент культурные посиделки перешли в пьяную ссору. Тогда, по данным сотрудников правоохранительных органов, Громов взял черенок от швабры и изнасиловал им Настю, а Бокарев избил девушку», — пишет telegram-канал. После этого, добавили журналисты, полицейский вместе со своим другом взяли парогенератор и продолжили пытать им девушку. Спустя некоторое время девушке удалось сбежать. Она доехала до дома и смогла самостоятельно вызвать себе скорую помощь. Врачи диагностировали у нее разрывы половых органов и селезенки. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, а сержант полиции вместе со своим другом задержаны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России в Москве по поводу преступления полицейского. На момент публикации новости ответа не поступило.

В Москве сержант полиции вместе со своим другом пытали 20-летнюю девушку черенком от швабры и парогенератором. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «По предварительным данным вечером 14 декабря 20-летняя Настя (имя изменено) встретилась с 21-летним сержантом полиции Бокаревым М. и его другом 20-летним Громовым Н. В какой-то момент культурные посиделки перешли в пьяную ссору. Тогда, по данным сотрудников правоохранительных органов, Громов взял черенок от швабры и изнасиловал им Настю, а Бокарев избил девушку», — пишет telegram-канал. После этого, добавили журналисты, полицейский вместе со своим другом взяли парогенератор и продолжили пытать им девушку. Спустя некоторое время девушке удалось сбежать. Она доехала до дома и смогла самостоятельно вызвать себе скорую помощь. Врачи диагностировали у нее разрывы половых органов и селезенки. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, а сержант полиции вместе со своим другом задержаны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России в Москве по поводу преступления полицейского. На момент публикации новости ответа не поступило.