Умер композитор Эдуард Артемьев

На 86-м году жизни умер российский и советский композитор Эдуард Артемьев

29 декабря 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва На 86-м году жизни умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщает телеканал «НТВ», ссылаясь на свои источники. По информации российских СМИ, Артемьев умер, находясь в больнице. В начале декабря он был госпитализирован с ковидом в состоянии средней тяжести. Среди наиболее известных работ Артемьева — его музыкальные сопровождения к фильмам режиссера Андрея Тарковского «Солярис» и «Зеркало». Он также работал с режиссером Никитой Михалковым над музыкой к картине «Раба любви». Его музыка использовалась во множестве спектаклей.

На 86-м году жизни умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщает телеканал «НТВ», ссылаясь на свои источники. По информации российских СМИ, Артемьев умер, находясь в больнице. В начале декабря он был госпитализирован с ковидом в состоянии средней тяжести. Среди наиболее известных работ Артемьева — его музыкальные сопровождения к фильмам режиссера Андрея Тарковского «Солярис» и «Зеркало». Он также работал с режиссером Никитой Михалковым над музыкой к картине «Раба любви». Его музыка использовалась во множестве спектаклей.