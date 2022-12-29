Умер композитор Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни
На 86-м году жизни умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев. Об этом сообщает телеканал «НТВ», ссылаясь на свои источники.
По информации российских СМИ, Артемьев умер, находясь в больнице. В начале декабря он был госпитализирован с ковидом в состоянии средней тяжести.
Среди наиболее известных работ Артемьева — его музыкальные сопровождения к фильмам режиссера Андрея Тарковского «Солярис» и «Зеркало». Он также работал с режиссером Никитой Михалковым над музыкой к картине «Раба любви». Его музыка использовалась во множестве спектаклей.
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