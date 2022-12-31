На Черноморском побережье России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Краснодарском крае. Эпицентр располагался в акватории Черного моря, в 35 км от поселка Сукко на глубине 10 км.
«В 08.00 31 декабря 2022 года произошло сейсмическое событие… Толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, также в станице Раевской и на территории Анапы», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте.
Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. Жертв и разрушений нет. По информации спасателей, все системы жизнеобеспечения работают штатно.
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Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Краснодарском крае. Эпицентр располагался в акватории Черного моря, в 35 км от поселка Сукко на глубине 10 км. «В 08.00 31 декабря 2022 года произошло сейсмическое событие… Толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, также в станице Раевской и на территории Анапы», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. Жертв и разрушений нет. По информации спасателей, все системы жизнеобеспечения работают штатно.