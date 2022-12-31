На Черноморском побережье России произошло землетрясение

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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, волнолом, волнорез
Толки ощущались в Анапе и Новороссийске Фото:

Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Краснодарском крае. Эпицентр располагался в акватории Черного моря, в 35 км от поселка Сукко на глубине 10 км.

«В 08.00 31 декабря 2022 года произошло сейсмическое событие… Толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, также в станице Раевской и на территории Анапы», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте.

Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. Жертв и разрушений нет. По информации спасателей, все системы жизнеобеспечения работают штатно.

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Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Краснодарском крае. Эпицентр располагался в акватории Черного моря, в 35 км от поселка Сукко на глубине 10 км. «В 08.00 31 декабря 2022 года произошло сейсмическое событие… Толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, также в станице Раевской и на территории Анапы», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. Жертв и разрушений нет. По информации спасателей, все системы жизнеобеспечения работают штатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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