На Черноморском побережье России произошло землетрясение

31 декабря 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Толки ощущались в Анапе и Новороссийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Краснодарском крае. Эпицентр располагался в акватории Черного моря, в 35 км от поселка Сукко на глубине 10 км. «В 08.00 31 декабря 2022 года произошло сейсмическое событие… Толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, также в станице Раевской и на территории Анапы», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. Жертв и разрушений нет. По информации спасателей, все системы жизнеобеспечения работают штатно.

Землетрясение магнитудой 3,5 балла произошло в Краснодарском крае. Эпицентр располагался в акватории Черного моря, в 35 км от поселка Сукко на глубине 10 км. «В 08.00 31 декабря 2022 года произошло сейсмическое событие… Толчки ощущались в Центральном внутригородском районе Новороссийска, также в станице Раевской и на территории Анапы», — сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю на своем официальном сайте. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. Жертв и разрушений нет. По информации спасателей, все системы жизнеобеспечения работают штатно.