Глава Калининграда попросила туристов «не делать детей» в городе

14 января 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Глава администрации Калининграда попросила туристов не увеличивать население города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гостей Калининграда местные власти попросили не увеличивать численность населения. С такой просьбой к туристам обратилась глава городской администрации Елена Дятлова. «Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — обратилась Дятлова к делегации с юга России, ее слова передает местное издание «Русский Запад». Глава администрации объяснила шутку увеличенными федеральными требованиями к местной власти в ситуации перехода численности населения через отметку в 1 млн, а также в 2 млн человек.



Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление Дятловой. «Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет», — написал Алиханов в telegram-канале, прикрепив фотографию со своей женой и детьми. Летом министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых, назвав их «нищебродствующей саранчой». Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей. Министр убежден, что на эти деньги в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники». Чиновника наказали выговором. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гостей Калининграда местные власти попросили не увеличивать численность населения. С такой просьбой к туристам обратилась глава городской администрации Елена Дятлова. «Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — обратилась Дятлова к делегации с юга России, ее слова передает местное издание «Русский Запад». Глава администрации объяснила шутку увеличенными федеральными требованиями к местной власти в ситуации перехода численности населения через отметку в 1 млн, а также в 2 млн человек. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление Дятловой. «Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет», — написал Алиханов в telegram-канале, прикрепив фотографию со своей женой и детьми. Летом министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых, назвав их «нищебродствующей саранчой». Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей. Министр убежден, что на эти деньги в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники». Чиновника наказали выговором.