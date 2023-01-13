13 января 2023

Глава Калининграда попросила туристов «не делать детей» в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, сладкая вата, материнство, дети, ребенок
Глава администрации Калининграда попросила туристов не увеличивать население города Фото:

Гостей Калининграда местные власти попросили не увеличивать численность населения. С такой просьбой к туристам обратилась глава городской администрации Елена Дятлова.

«Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — обратилась Дятлова к делегации с юга России, ее слова передает местное издание «Русский Запад». Глава администрации объяснила шутку увеличенными федеральными требованиями к местной власти в ситуации перехода численности населения через отметку в 1 млн, а также в 2 млн человек.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление Дятловой. «Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет», — написал Алиханов в telegram-канале, прикрепив фотографию со своей женой и детьми.

Летом министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых, назвав их «нищебродствующей саранчой». Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей. Министр убежден, что на эти деньги в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники». Чиновника наказали выговором.

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Гостей Калининграда местные власти попросили не увеличивать численность населения. С такой просьбой к туристам обратилась глава городской администрации Елена Дятлова. «Очень прошу, пока находитесь в Калининградской области, детей не делать, чтобы не увеличивать численность населения», — обратилась Дятлова к делегации с юга России, ее слова передает местное издание «Русский Запад». Глава администрации объяснила шутку увеличенными федеральными требованиями к местной власти в ситуации перехода численности населения через отметку в 1 млн, а также в 2 млн человек. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление Дятловой. «Калининградцы и гости города, и все жители нашей страны, Дятлова пошутила. Помните Первый Завет», — написал Алиханов в telegram-канале, прикрепив фотографию со своей женой и детьми. Летом министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков оскорбил туристов, предпочитающих недорогой отдых, назвав их «нищебродствующей саранчой». Так он отреагировал на новость, что недельный тур на Камчатку обойдется россиянину в 45 тысяч рублей. Министр убежден, что на эти деньги в Петропавловске-Камчатском туристам можно только «глотать слюну, глядя на ценники». Чиновника наказали выговором.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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