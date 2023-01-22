Аналитики назвали категорию россиян, у которых значительно ухудшилось качество жизни

У старшего поколения россиян и лиц с низким доходом ухудшилось качество жизни

23 января 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Граждане 38-58 лет чаще остальных заявляли об ухудшении качества жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители поколения Х (38-58 лет) и граждане с низким уровнем дохода чаще остальных высказывали негативную оценку о качестве жизни. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир». «При оценке благосостояния учитывались долгосрочная стабильность, сбережения, досуг, забота о себе, эмоциональное и физическое состояние, а также возможность профессионального роста. Чаще всех негативную оценку высказывали граждане 38-58 лет и лица, чей доход составляет до 20 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи», — сообщают авторы исследования. Их слова передает РБК. По результатам опроса, наибольшую устойчивость к изменениям проявило молодое поколение. Большая часть опрошенных граждан (53%) отметили ослабление ощущения благосостояния. По 46% участников опроса выделили осложнение ситуации, связанной со сбережениями и накоплениями, а также с физическим и эмоциональным здоровьем. 78% опрошенных считают, что для возврата к прежней жизни может понадобиться несколько лет. Ранее граждане России из всех регионов заявили о намерении стать богаче в 2023 году. Согласно результатам опроса, респонденты полагаются на подработку и повышения доходов в два раза и больше.

Представители поколения Х (38-58 лет) и граждане с низким уровнем дохода чаще остальных высказывали негативную оценку о качестве жизни. Об этом сообщается в исследовании консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир». «При оценке благосостояния учитывались долгосрочная стабильность, сбережения, досуг, забота о себе, эмоциональное и физическое состояние, а также возможность профессионального роста. Чаще всех негативную оценку высказывали граждане 38-58 лет и лица, чей доход составляет до 20 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи», — сообщают авторы исследования. Их слова передает РБК. По результатам опроса, наибольшую устойчивость к изменениям проявило молодое поколение. Большая часть опрошенных граждан (53%) отметили ослабление ощущения благосостояния. По 46% участников опроса выделили осложнение ситуации, связанной со сбережениями и накоплениями, а также с физическим и эмоциональным здоровьем. 78% опрошенных считают, что для возврата к прежней жизни может понадобиться несколько лет. Ранее граждане России из всех регионов заявили о намерении стать богаче в 2023 году. Согласно результатам опроса, респонденты полагаются на подработку и повышения доходов в два раза и больше.