Песков: никаких переговоров Путина и Байдена в планах нет

Песков: переговоров Путина и Байдена в планах нет

01 февраля 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, возможны ли переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В планах президента РФ Владимира Путина нет никаких переговоров с американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, о возможных новых поставках США вооружения Украине, в том числе ракет большой дальности. «Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. Главная цель — продолжение военной спецоперации. Цель — выполнение задач, которые были обозначены главой государства. Да, [поставка ракет большой дальности] это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы видим это, и это требует от нас дополнительных усилий. Однако это не изменит хода событий. Спецоперация будет продолжаться», — заявил Песков. США готовят очередной пакет военной помощи Киеву на 2,2 млрд долларов, по данным Reuters. В этот пакет впервые с начала спецоперации на Украине могут войти ракеты большой дальности — до 150 км. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.

В планах президента РФ Владимира Путина нет никаких переговоров с американским президентом Джо Байденом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, о возможных новых поставках США вооружения Украине, в том числе ракет большой дальности. «Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. Главная цель — продолжение военной спецоперации. Цель — выполнение задач, которые были обозначены главой государства. Да, [поставка ракет большой дальности] это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы видим это, и это требует от нас дополнительных усилий. Однако это не изменит хода событий. Спецоперация будет продолжаться», — заявил Песков. США готовят очередной пакет военной помощи Киеву на 2,2 млрд долларов, по данным Reuters. В этот пакет впервые с начала спецоперации на Украине могут войти ракеты большой дальности — до 150 км. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны Киева.