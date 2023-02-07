07 февраля 2023

Посол РФ предрек крах энергосистемы Германии из-за России

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Посол РФ в Берлине спрогнозировал гибель энергосистемы Германии из-за кризиса Фото:
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Собственность ряда ведущих российских энергетических компаний на территории Германии изъята, из-за этого энергосистема ФРГ обречена на гибель. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Собственность ряда ведущих отечественных энергетических компаний на территории ФРГ уже де-факто изъята. Объявлена „охота“ на имущество и активы российских бизнесменов из санкционных списков. Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины», — сказал Нечаев в беседе с «Известиями».

По всей вероятности, по словам посла, сейчас в стране ведутся споры, как юридически корректно обосновать планы конфискации «и придать им благовидную форму». При этом Нечаев отметил, что контрагенты обманывают сами себя, так как такой шаг станет фатальным с точки зрения привлекательности германской юрисдикции для зарубежного капитала, а также повлечет за собой ответные меры со стороны РФ. «Эра дешевых российских энергоносителей в ФРГ подошла к концу», — констатировал политик.

После того как европейские страны стали вводить антироссийские санкции из-за начала спецоперации на Украине, в Германии возникли проблемы с энергетикой. Энергетический кризис приведет немецкую экономику к «трагедии в пяти актах», пишет издание Der Spiegel. В Британии пожаловались, что помощь Украине разоряет Европу.

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Собственность ряда ведущих российских энергетических компаний на территории Германии изъята, из-за этого энергосистема ФРГ обречена на гибель. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. «Собственность ряда ведущих отечественных энергетических компаний на территории ФРГ уже де-факто изъята. Объявлена „охота“ на имущество и активы российских бизнесменов из санкционных списков. Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины», — сказал Нечаев в беседе с «Известиями». По всей вероятности, по словам посла, сейчас в стране ведутся споры, как юридически корректно обосновать планы конфискации «и придать им благовидную форму». При этом Нечаев отметил, что контрагенты обманывают сами себя, так как такой шаг станет фатальным с точки зрения привлекательности германской юрисдикции для зарубежного капитала, а также повлечет за собой ответные меры со стороны РФ. «Эра дешевых российских энергоносителей в ФРГ подошла к концу», — констатировал политик. После того как европейские страны стали вводить антироссийские санкции из-за начала спецоперации на Украине, в Германии возникли проблемы с энергетикой. Энергетический кризис приведет немецкую экономику к «трагедии в пяти актах», пишет издание Der Spiegel. В Британии пожаловались, что помощь Украине разоряет Европу.
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