Глава Центробанка назвала три условия для роста цен в РФ

Глава Центробанка: инфляция вырастет из-за активного потребления

10 февраля 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

В России цены вырастут из-за высокого потребления, рассказала Набиуллина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России существуют три риска для роста инфляции, которые приведут к повышению уровня цен. Среди них: активное потребление из-за опасений роста инфляции в будущем, увеличение разницы между уровнем заработной платы и ростом производительности, а также введение новых санкций против России со стороны стран Запада. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. «Следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность ослабнут. Во-вторых, нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», — рассказала Набиуллина во время пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров 10 февраля 2023 года. Она также добавила, что рост цен возможен из-за введения новых санкций со стороны Запада. Трансляция велась в youtube-канале ЦБ России. Во время пресс-конференции Набиуллина также рассказала, что ЦБ России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Ключевая ставка выступает главным регулятором рыночных отношений. В частности, она зависит от уровня инфляции. Решение о сохранении ключевой ставки ранее принималось 27 декабря.

В России существуют три риска для роста инфляции, которые приведут к повышению уровня цен. Среди них: активное потребление из-за опасений роста инфляции в будущем, увеличение разницы между уровнем заработной платы и ростом производительности, а также введение новых санкций против России со стороны стран Запада. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. «Следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность ослабнут. Во-вторых, нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», — рассказала Набиуллина во время пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров 10 февраля 2023 года. Она также добавила, что рост цен возможен из-за введения новых санкций со стороны Запада. Трансляция велась в youtube-канале ЦБ России. Во время пресс-конференции Набиуллина также рассказала, что ЦБ России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Ключевая ставка выступает главным регулятором рыночных отношений. В частности, она зависит от уровня инфляции. Решение о сохранении ключевой ставки ранее принималось 27 декабря.