Глава Центробанка назвала три условия для роста цен в РФ

Глава Центробанка: инфляция вырастет из-за активного потребления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр. Курган, продукты, покупатели, цены, супермаркет, продуктовая корзина, магазин, тележка с продуктами, покупки, покупатель, цены на продукты, продукты питания
В России цены вырастут из-за высокого потребления, рассказала Набиуллина Фото:

В России существуют три риска для роста инфляции, которые приведут к повышению уровня цен. Среди них: активное потребление из-за опасений роста инфляции в будущем, увеличение разницы между уровнем заработной платы и ростом производительности, а также введение новых санкций против России со стороны стран Запада. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.

«Следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность ослабнут. Во-вторых, нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», — рассказала Набиуллина во время пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров 10 февраля 2023 года. Она также добавила, что рост цен возможен из-за введения новых санкций со стороны Запада. Трансляция велась в youtube-канале ЦБ России.

Во время пресс-конференции Набиуллина также рассказала, что ЦБ России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Ключевая ставка выступает главным регулятором рыночных отношений. В частности, она зависит от уровня инфляции. Решение о сохранении ключевой ставки ранее принималось 27 декабря.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

В России существуют три риска для роста инфляции, которые приведут к повышению уровня цен. Среди них: активное потребление из-за опасений роста инфляции в будущем, увеличение разницы между уровнем заработной платы и ростом производительности, а также введение новых санкций против России со стороны стран Запада. Об этом заявила глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. «Следует отметить три риска. Во-первых, быстрое раскручивание потребления в условиях повышенных инфляционных ожиданий в случае, если факторы, которые сдерживают потребительскую активность ослабнут. Во-вторых, нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат», — рассказала Набиуллина во время пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров 10 февраля 2023 года. Она также добавила, что рост цен возможен из-за введения новых санкций со стороны Запада. Трансляция велась в youtube-канале ЦБ России. Во время пресс-конференции Набиуллина также рассказала, что ЦБ России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Ключевая ставка выступает главным регулятором рыночных отношений. В частности, она зависит от уровня инфляции. Решение о сохранении ключевой ставки ранее принималось 27 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...