Глава СК взял на контроль дело замерзающего свердловского инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, долгострой, заброшенный дом, зима, холода, отопление, новоселье, новый дом, заброшка, доступное жилье
В доме инвалида отключили отопление, хотя долгов по коммуналке у мужчины нет Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об инвалиде из Свердловской области, который уже три года живет без отопления. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СКР.

«На телефонную линию СКР обратился житель Свердловской области. Мужчина является инвалидом III группы и проживает в частном домовладении. В 2020 году сотрудники ресурсоснабжающей компании отключили электроэнергию в его доме в связи с задолженностью по оплате электроэнергии, которой у него не имеется. Ввиду отсутствия электричества, в жилье обратившегося холодно», — рассказали подробности дела в СКР.

По этому поводу СУ СКР по Свердловской области начал процессуальную проверку. О ходе проверке планируют докладывать лично Бастрыкину. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР взял на контроль дело свердловских акушеров, из-за которых ребенок стал инвалидом.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об инвалиде из Свердловской области, который уже три года живет без отопления. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СКР. «На телефонную линию СКР обратился житель Свердловской области. Мужчина является инвалидом III группы и проживает в частном домовладении. В 2020 году сотрудники ресурсоснабжающей компании отключили электроэнергию в его доме в связи с задолженностью по оплате электроэнергии, которой у него не имеется. Ввиду отсутствия электричества, в жилье обратившегося холодно», — рассказали подробности дела в СКР. По этому поводу СУ СКР по Свердловской области начал процессуальную проверку. О ходе проверке планируют докладывать лично Бастрыкину. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР взял на контроль дело свердловских акушеров, из-за которых ребенок стал инвалидом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...