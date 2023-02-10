Глава СК взял на контроль дело замерзающего свердловского инвалида

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об инвалиде из Свердловской области, который уже три года живет без отопления. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СКР.
«На телефонную линию СКР обратился житель Свердловской области. Мужчина является инвалидом III группы и проживает в частном домовладении. В 2020 году сотрудники ресурсоснабжающей компании отключили электроэнергию в его доме в связи с задолженностью по оплате электроэнергии, которой у него не имеется. Ввиду отсутствия электричества, в жилье обратившегося холодно», — рассказали подробности дела в СКР.
По этому поводу СУ СКР по Свердловской области начал процессуальную проверку. О ходе проверке планируют докладывать лично Бастрыкину. Ранее URA.RU сообщало, что глава СКР взял на контроль дело свердловских акушеров, из-за которых ребенок стал инвалидом.
Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.