Bloomberg: новые санкции США направлены на энергетику и ВПК России

19 февраля 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Санкции коснутся военно-промышленного комплекса России, пишет Bloomberg Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые экономические санкции США будут направлены на энергетический сектор России, военно-промышленный комплекс (ВПК), а также на усиление контроля за обходом санкций. Ввести их Вашингтон планирует в годовщину начала спецоперации на Украине. «Меры будут направлены против оборонного и энергетического секторов России, финансовых учреждений и нескольких лиц, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности. Ожидается также, что США и их союзники сосредоточат свое внимание на предотвращении уклонения и обхода санкций, а также на подрыве поддержки, которую Россия получает от третьих стран», — пишет Bloomberg . Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что цель этих санкций — развалить экономику РФ. По словам российского лидера, Запад оказался не готов к тому, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики.

Новые экономические санкции США будут направлены на энергетический сектор России, военно-промышленный комплекс (ВПК), а также на усиление контроля за обходом санкций. Ввести их Вашингтон планирует в годовщину начала спецоперации на Украине. «Меры будут направлены против оборонного и энергетического секторов России, финансовых учреждений и нескольких лиц, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности. Ожидается также, что США и их союзники сосредоточат свое внимание на предотвращении уклонения и обхода санкций, а также на подрыве поддержки, которую Россия получает от третьих стран», — пишет Bloomberg. Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что цель этих санкций — развалить экономику РФ. По словам российского лидера, Запад оказался не готов к тому, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики.