Bloomberg: новые санкции США направлены на энергетику и ВПК России

Новые экономические санкции США будут направлены на энергетический сектор России, военно-промышленный комплекс (ВПК), а также на усиление контроля за обходом санкций. Ввести их Вашингтон планирует в годовщину начала спецоперации на Украине.
«Меры будут направлены против оборонного и энергетического секторов России, финансовых учреждений и нескольких лиц, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности. Ожидается также, что США и их союзники сосредоточат свое внимание на предотвращении уклонения и обхода санкций, а также на подрыве поддержки, которую Россия получает от третьих стран», — пишет
Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что цель этих санкций — развалить экономику РФ. По словам российского лидера, Запад оказался не готов к тому, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики.
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