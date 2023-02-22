На трассе Челябинск-Екатеринбург перекроют движение

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Движение полностью остановят 24 февраля с 14:15 до 14:45 Фото:

На трассе М-5 Челябинской области в сторону Екатеринбурга 24 февраля перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал».

«На М-5 „Урал“ в районе Тюбук, подъезд к Екатеринбургу, вводится ограничение движения с 14:00 до 14:15 24 февраля. С 14:15 до 14:45 движение будет перекрыто полностью», — уточнили URA.RU в пресс-службе.

Движение ограничат из-за монтажа дорожных знаков над проезжей частью. Дорога будет перекрыта на 109-110 километрах.

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На трассе М-5 Челябинской области в сторону Екатеринбурга 24 февраля перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал». «На М-5 „Урал“ в районе Тюбук, подъезд к Екатеринбургу, вводится ограничение движения с 14:00 до 14:15 24 февраля. С 14:15 до 14:45 движение будет перекрыто полностью», — уточнили URA.RU в пресс-службе. Движение ограничат из-за монтажа дорожных знаков над проезжей частью. Дорога будет перекрыта на 109-110 километрах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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