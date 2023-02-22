На трассе Челябинск-Екатеринбург перекроют движение

Движение полностью остановят 24 февраля с 14:15 до 14:45
На трассе М-5 Челябинской области в сторону Екатеринбурга 24 февраля перекроют движение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упдор «Южный Урал».
«На М-5 „Урал“ в районе Тюбук, подъезд к Екатеринбургу, вводится ограничение движения с 14:00 до 14:15 24 февраля. С 14:15 до 14:45 движение будет перекрыто полностью», — уточнили URA.RU в пресс-службе.
Движение ограничат из-за монтажа дорожных знаков над проезжей частью. Дорога будет перекрыта на 109-110 километрах.
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