В ДНР предупредили о смертельной опасности поставок ВСУ дальнобойных снарядов

Советник Пушилина: в Донбассе не останется безопасных мест, если Запад выполнит просьбу Киева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, мчс, последствия, днр, донецк, огонь, точка у, ресторан, сгоревший автомобиль, обстрел, терракт
В Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит дальнобойное оружие, считает Ян Гагин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Запад поставит Киеву комплексы JDAM-ER для наведения бомб, дальность которых составляет 72 километра, в Донбассе не останется безопасных мест за счет значительного расширения зоны поражения. Об этом предупредил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Мы пока не сталкивались с такими боеприпасами. Но в случаи их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в Киеве объявил о работе над поставками ВСУ дальнобойного оружия. В среду стало известно, что Вашингтон направляет украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования бомб в высокоточные боеприпасы, передает RT. Дальнобойное оружие прежде не входило ни в один пакет поддержки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обвинил западные страны в подлоге и жестокой лжи. По словам российского лидера, они поощряли украинских неонацистов к террористическим действиям в Донбассе, поставляли орудие, а также еще до начала спецоперации РФ на Украине вели переговоры о поставках ПВО и тяжелой техники.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если Запад поставит Киеву комплексы JDAM-ER для наведения бомб, дальность которых составляет 72 километра, в Донбассе не останется безопасных мест за счет значительного расширения зоны поражения. Об этом предупредил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Мы пока не сталкивались с такими боеприпасами. Но в случаи их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в Киеве объявил о работе над поставками ВСУ дальнобойного оружия. В среду стало известно, что Вашингтон направляет украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования бомб в высокоточные боеприпасы, передает RT. Дальнобойное оружие прежде не входило ни в один пакет поддержки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обвинил западные страны в подлоге и жестокой лжи. По словам российского лидера, они поощряли украинских неонацистов к террористическим действиям в Донбассе, поставляли орудие, а также еще до начала спецоперации РФ на Украине вели переговоры о поставках ПВО и тяжелой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...