В ДНР предупредили о смертельной опасности поставок ВСУ дальнобойных снарядов

Советник Пушилина: в Донбассе не останется безопасных мест, если Запад выполнит просьбу Киева

22 февраля 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

В Донбассе не останется безопасных мест, если Киев получит дальнобойное оружие, считает Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Запад поставит Киеву комплексы JDAM-ER для наведения бомб, дальность которых составляет 72 километра, в Донбассе не останется безопасных мест за счет значительного расширения зоны поражения. Об этом предупредил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Мы пока не сталкивались с такими боеприпасами. Но в случаи их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в Киеве объявил о работе над поставками ВСУ дальнобойного оружия. В среду стало известно, что Вашингтон направляет украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования бомб в высокоточные боеприпасы, передает RT. Дальнобойное оружие прежде не входило ни в один пакет поддержки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обвинил западные страны в подлоге и жестокой лжи. По словам российского лидера, они поощряли украинских неонацистов к террористическим действиям в Донбассе, поставляли орудие, а также еще до начала спецоперации РФ на Украине вели переговоры о поставках ПВО и тяжелой техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если Запад поставит Киеву комплексы JDAM-ER для наведения бомб, дальность которых составляет 72 километра, в Донбассе не останется безопасных мест за счет значительного расширения зоны поражения. Об этом предупредил советник врио главы ДНР Ян Гагин. «Мы пока не сталкивались с такими боеприпасами. Но в случаи их поставки безопасного места на территории ДНР и ЛНР, я думаю, что практически не останется», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Джо Байденом в Киеве объявил о работе над поставками ВСУ дальнобойного оружия. В среду стало известно, что Вашингтон направляет украинской армии комплекты JDAM-ER, необходимые для преобразования бомб в высокоточные боеприпасы, передает RT. Дальнобойное оружие прежде не входило ни в один пакет поддержки. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию обвинил западные страны в подлоге и жестокой лжи. По словам российского лидера, они поощряли украинских неонацистов к террористическим действиям в Донбассе, поставляли орудие, а также еще до начала спецоперации РФ на Украине вели переговоры о поставках ПВО и тяжелой техники.