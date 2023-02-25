«Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» дали прогноз о работе после введения 10-го пакета санкций

25 февраля 2023 в 23:36 Размер текста - 17 +

«Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» продолжат работу в обычном режиме, несмотря на санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Попадание под санкции Европейского Союза российских банков «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» не отразятся на клиентах, банки продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службах данных банков. «Мы продолжаем работать в стандартном режиме, производим все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети наших офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сообщает пресс-служба «Росбанка» на официальном сайте . «Мы хорошо перенеслись к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над темой, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних проявлений. Санкции не свойственны обслуживанию более 26 млн клиентов Тинькофф. Передаем слова поддержки РСМД инвесторам, которые у Тинькофф более 60%», — сообщают представители банка «Тинькофф» в telegram-канале . «[Десятый пакет санкций] не повлияет на нашу привычную работу. Переводы в евро в Альфа-банке отключили еще весной прошлого года», — ответили в банке на вопрос, как санкции отразятся на его работе. Официального представителя цитирует РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что Евросоюз ввел санкции в отношении финансовых учреждений «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк». 24 февраля в санкционный список США попал «Уральский банк реконструкции и развития». В пресс-службе банка также заверили, что санкции никак не коснутся клиентов банка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попадание под санкции Европейского Союза российских банков «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк» не отразятся на клиентах, банки продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службах данных банков. «Мы продолжаем работать в стандартном режиме, производим все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети наших офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — сообщает пресс-служба «Росбанка» на официальном сайте. «Мы хорошо перенеслись к такому сценарию. Наша команда много месяцев работала над темой, чтобы вы могли пользоваться сервисами Тинькофф в обычном режиме вне зависимости от внешних проявлений. Санкции не свойственны обслуживанию более 26 млн клиентов Тинькофф. Передаем слова поддержки РСМД инвесторам, которые у Тинькофф более 60%», — сообщают представители банка «Тинькофф» в telegram-канале. «[Десятый пакет санкций] не повлияет на нашу привычную работу. Переводы в евро в Альфа-банке отключили еще весной прошлого года», — ответили в банке на вопрос, как санкции отразятся на его работе. Официального представителя цитирует РИА Новости. Ранее URA.RU рассказало, что Евросоюз ввел санкции в отношении финансовых учреждений «Тинькофф», «Альфа-банк» и «Росбанк». 24 февраля в санкционный список США попал «Уральский банк реконструкции и развития». В пресс-службе банка также заверили, что санкции никак не коснутся клиентов банка.