New York Post: Украина не может победить Россию из-за Байдена

26 февраля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Военная помощь от стран Запада Украине медлительна, сообщил Майл Гудвин Фото: Министерство обороны Великобритании Украина испытает проблемы с медлительностью поставок оружия из США, причиной которых является президент Джо Байден. Об этом написал обозреватель Майл Гудвин для New York Post, отмечая, что медленные поставки вооружения на Украину сыграют решающую роль в битве с Россией. «Схема такова, что сначала администрация отвечает отказом на запрос, затем через несколько недель или месяцев говорит „да“, а еще через несколько недель или месяцев осуществляет доставку», — поделился Гудвин в своем материале . Он также отметил, что те 113 миллиардов долларов, которые США выделили Украине, не имеют серьезного веса. После начала спецоперации страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой страны Запада объявили о поставках на Украину тяжелых танков. Среди них были и США. Танкист с позывным Тень заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» имеет автомат заряжания, которого нет у американских машин Abrams, сообщает агентство Nation News. Немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung передает, что поставки танков на Украину стали поворотным моментом в ходе спецоперации из-за увелечения поставок тяжелой техники. Однако все обещанные танки прибудут на Украину через несколько месяцев, что может создать проблемы для весенней военной кампании.

Украина испытает проблемы с медлительностью поставок оружия из США, причиной которых является президент Джо Байден. Об этом написал обозреватель Майл Гудвин для New York Post, отмечая, что медленные поставки вооружения на Украину сыграют решающую роль в битве с Россией. «Схема такова, что сначала администрация отвечает отказом на запрос, затем через несколько недель или месяцев говорит „да“, а еще через несколько недель или месяцев осуществляет доставку», — поделился Гудвин в своем материале. Он также отметил, что те 113 миллиардов долларов, которые США выделили Украине, не имеют серьезного веса. После начала спецоперации страны Запада стали спонсировать Киев оружием. Зимой страны Запада объявили о поставках на Украину тяжелых танков. Среди них были и США. Танкист с позывным Тень заявил, что российский танк Т-90М «Прорыв» имеет автомат заряжания, которого нет у американских машин Abrams, сообщает агентство Nation News. Немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung передает, что поставки танков на Украину стали поворотным моментом в ходе спецоперации из-за увелечения поставок тяжелой техники. Однако все обещанные танки прибудут на Украину через несколько месяцев, что может создать проблемы для весенней военной кампании.