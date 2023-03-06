В ЛНР сформировали региональную избирательную комиссию

06 марта 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

В ЛНР формируется полноценный избирательный процесс, заявил Денис Мирошниченко Фото: пресс-служба региональной избирательной комиссии по ЛНР новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Луганске состоялось первое заседание избирательной комиссии. Тем самым, в Луганской народной республике (ЛНР) заложился фундамент полноценного избирательного процесса. Об этом заявил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Сегодня уже мы как полноценный субъект Российской Федерации представляем [российские] политические партии и, соответственно, полноценный избирательный процесс, который у нас состоится в ЛНР. Мы сегодня закладываем фундамент», — сказал Денис Мирошниченко. Его слова приводятся на сайте «Луганского информационного центра». В заседании избиркома в онлайн-формате также принимала участие председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова. В очном формате в нем участвовали также врио главы ЛНР Леонид Пасечник и член ЦИК РФ Александр Курдюмов. Председатель Народного Совета ЛНР также напомнил, что до вхождения республики в состав РФ вместо местных политических партий были общественные движения. Он подчеркнул, что формирование избиркома ЛНР — это новая страница истории, которая пишется здесь и сейчас. Ранее Элла Памфилова озвучивала, что Центризбирком планово готовится к выборам в новых регионах в единый день голосования 10 сентября. Она подчеркивала, что в случае благоприятной военной обстановки на новых территориях выборы обязательно пройдут. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее отмечал, что закон о системе избирательных комиссий, который был принят 19 января, также предусматривает возможность проведения дистанционного электронного голосования в республике. Референдумы о вступлении новых регионов в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Фото: пресс-служба региональной избирательной комиссии по ЛНР Фото: пресс-служба региональной избирательной комиссии по ЛНР Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Луганске состоялось первое заседание избирательной комиссии. Тем самым, в Луганской народной республике (ЛНР) заложился фундамент полноценного избирательного процесса. Об этом заявил председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко. «Сегодня уже мы как полноценный субъект Российской Федерации представляем [российские] политические партии и, соответственно, полноценный избирательный процесс, который у нас состоится в ЛНР. Мы сегодня закладываем фундамент», — сказал Денис Мирошниченко. Его слова приводятся на сайте «Луганского информационного центра». В заседании избиркома в онлайн-формате также принимала участие председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) РФ Элла Памфилова. В очном формате в нем участвовали также врио главы ЛНР Леонид Пасечник и член ЦИК РФ Александр Курдюмов. Председатель Народного Совета ЛНР также напомнил, что до вхождения республики в состав РФ вместо местных политических партий были общественные движения. Он подчеркнул, что формирование избиркома ЛНР — это новая страница истории, которая пишется здесь и сейчас. Ранее Элла Памфилова озвучивала, что Центризбирком планово готовится к выборам в новых регионах в единый день голосования 10 сентября. Она подчеркивала, что в случае благоприятной военной обстановки на новых территориях выборы обязательно пройдут. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник ранее отмечал, что закон о системе избирательных комиссий, который был принят 19 января, также предусматривает возможность проведения дистанционного электронного голосования в республике. Референдумы о вступлении новых регионов в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.