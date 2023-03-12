Politico: отношения США и Украины начали разваливаться

Отношения между Вашингтоном и Киевом медленно распадаются. Спустя год после начала конфликта на Украине стороны все чаще сталкиваются с разногласиями, передает издание Politico.
«Высокопоставленные чиновники администрации утверждают, что единство между Вашингтоном и Киевом непрочное. Но появившиеся трещины затрудняют правдоподобные заявления о том, что между США и Украиной мало дневного света, поскольку солнечные лучи пробиваются сквозь трещины», — написали в издании.
В материале отметили, что спустя более года после начала украинского конфликта между Киевом и Вашингтоном растут разногласия, касающиеся военных целей. Страны расходятся во мнении о том, как и когда закончатся военные действия, пишет Politico. По данным источников издания, между Украиной и США возникают некоторые напряженности, связанные с диверсией на трубопроводах «Северные потоки», обороной Бахмута (Артемовска), а также борьбой за Донбасс.
С момента начала спецоперации США активно оказывают Украине помощь, предоставляя ей вооружение. В феврале стало известно о визите американского президента Джо Байдена в Киев, где он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил дальнейшую поддержку Киева в конфликте. Однако в настоящее время президент Украины все чаще слышит отказы от США, когда делится с ними планами, касающимися военных действий, передает деловое издание «Взгляд».
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Отношения между Вашингтоном и Киевом медленно распадаются. Спустя год после начала конфликта на Украине стороны все чаще сталкиваются с разногласиями, передает издание Politico. «Высокопоставленные чиновники администрации утверждают, что единство между Вашингтоном и Киевом непрочное. Но появившиеся трещины затрудняют правдоподобные заявления о том, что между США и Украиной мало дневного света, поскольку солнечные лучи пробиваются сквозь трещины», — написали в издании. В материале отметили, что спустя более года после начала украинского конфликта между Киевом и Вашингтоном растут разногласия, касающиеся военных целей. Страны расходятся во мнении о том, как и когда закончатся военные действия, пишет Politico. По данным источников издания, между Украиной и США возникают некоторые напряженности, связанные с диверсией на трубопроводах «Северные потоки», обороной Бахмута (Артемовска), а также борьбой за Донбасс. С момента начала спецоперации США активно оказывают Украине помощь, предоставляя ей вооружение. В феврале стало известно о визите американского президента Джо Байдена в Киев, где он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил дальнейшую поддержку Киева в конфликте. Однако в настоящее время президент Украины все чаще слышит отказы от США, когда делится с ними планами, касающимися военных действий, передает деловое издание «Взгляд».