Politico: отношения США и Украины начали разваливаться

Между США и Украиной возникают разногласия, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Отношения между Вашингтоном и Киевом медленно распадаются. Спустя год после начала конфликта на Украине стороны все чаще сталкиваются с разногласиями, передает издание Politico.

«Высокопоставленные чиновники администрации утверждают, что единство между Вашингтоном и Киевом непрочное. Но появившиеся трещины затрудняют правдоподобные заявления о том, что между США и Украиной мало дневного света, поскольку солнечные лучи пробиваются сквозь трещины», — написали в издании .

В материале отметили, что спустя более года после начала украинского конфликта между Киевом и Вашингтоном растут разногласия, касающиеся военных целей. Страны расходятся во мнении о том, как и когда закончатся военные действия, пишет Politico. По данным источников издания, между Украиной и США возникают некоторые напряженности, связанные с диверсией на трубопроводах «Северные потоки», обороной Бахмута (Артемовска), а также борьбой за Донбасс.

С момента начала спецоперации США активно оказывают Украине помощь, предоставляя ей вооружение. В феврале стало известно о визите американского президента Джо Байдена в Киев, где он вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил дальнейшую поддержку Киева в конфликте. Однако в настоящее время президент Украины все чаще слышит отказы от США, когда делится с ними планами, касающимися военных действий, передает деловое издание «Взгляд».