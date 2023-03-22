Китайцы пришли в восторг от совместного заявления Путина и Си

22 марта 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели переговоры в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели китайского новостного сайта Guancha положительно отреагировали на усиление партнерских отношений между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом РФ Владимиром Путиным. Они отметили, что подписание соответствующего договора между странами — это историческое событие. «Это историческое заявление. После прочтения я чувствую себя таким вдохновленным» — написал один из читателей. Он подчеркнул, что данные отношения охватывают все аспекты политического, экономического и военного сотрудничества. На то, что сотрудничество охватывает несколько сфер жизни обратил внимание и другой пользователь сайта. Он уверен, что США будут дрожать от страха. «А порабощенные [Вашингтоном] люди всего мира поднимутся с колен!» — дополнил читатель. Еще один посетитель уверен, что России нужен процветающий и стабильный Китай, а КНР нужна сильная и могущественная Россия. «Взаимное доверие достигло самого высокого уровня», — уверен он. Как считает другой читатель, объединятся должны люди со всего мира. «Китай и Россия, всегда будьте вместе! Присоединяйтесь и будем выступать против всех форм гегемонии!» — подытожил он. Еще один поблагодарил всех англосаксов за усиление партнерства между Китаем и Россией. «Два соседа-тяжеловеса ослабят оборону против друг друга и будут вместе строить будущее!», — подытожил он. Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали договор о партнерстве. Он направлен на стратегическое взаимодействие между странами. 20 марта председатель КНР прилетел в Москву для переговоров с российским президентом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что международное сообщество негативно отреагировало на переговоры между Китаем и Россией, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели китайского новостного сайта Guancha положительно отреагировали на усиление партнерских отношений между председателем КНР Си Цзиньпинем и президентом РФ Владимиром Путиным. Они отметили, что подписание соответствующего договора между странами — это историческое событие. «Это историческое заявление. После прочтения я чувствую себя таким вдохновленным» — написал один из читателей. Он подчеркнул, что данные отношения охватывают все аспекты политического, экономического и военного сотрудничества. На то, что сотрудничество охватывает несколько сфер жизни обратил внимание и другой пользователь сайта. Он уверен, что США будут дрожать от страха. «А порабощенные [Вашингтоном] люди всего мира поднимутся с колен!» — дополнил читатель. Еще один посетитель уверен, что России нужен процветающий и стабильный Китай, а КНР нужна сильная и могущественная Россия. «Взаимное доверие достигло самого высокого уровня», — уверен он. Как считает другой читатель, объединятся должны люди со всего мира. «Китай и Россия, всегда будьте вместе! Присоединяйтесь и будем выступать против всех форм гегемонии!» — подытожил он. Еще один поблагодарил всех англосаксов за усиление партнерства между Китаем и Россией. «Два соседа-тяжеловеса ослабят оборону против друг друга и будут вместе строить будущее!», — подытожил он. Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали договор о партнерстве. Он направлен на стратегическое взаимодействие между странами. 20 марта председатель КНР прилетел в Москву для переговоров с российским президентом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что международное сообщество негативно отреагировало на переговоры между Китаем и Россией, пишет RT.