Путин и Си Цзиньпин подписали договор о партнерстве по итогам встречи

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Си Цзиньпин и Владимир Путин поговорили о развитии отношений между странами Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем КНР Си Цзиньпином документ о стратегическом сотрудничестве после переговоров в Москве. Об этом рассказали в Кремле.

«Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», — сообщили в Кремле. Страны собираются нарастить объем торговли до 2030 года, а также углубить связи по восьми направлениям.

Председатель КНР прилетел в Россию на три дня, он пообщался с президентом России и посетил правительство. Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимоотношения двух стран, а также ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Путин заявил, что уважает предложенный Китаем мирный план. Лидер Китая планирует продолжать тесно сотрудничать с Путиным, передает RT. Президент РФ назвал обсуждение конструктивным, пишет деловое издание «Взгляд».

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Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем КНР Си Цзиньпином документ о стратегическом сотрудничестве после переговоров в Москве. Об этом рассказали в Кремле. «Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», — сообщили в Кремле. Страны собираются нарастить объем торговли до 2030 года, а также углубить связи по восьми направлениям. Председатель КНР прилетел в Россию на три дня, он пообщался с президентом России и посетил правительство. Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимоотношения двух стран, а также ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Путин заявил, что уважает предложенный Китаем мирный план. Лидер Китая планирует продолжать тесно сотрудничать с Путиным, передает RT. Президент РФ назвал обсуждение конструктивным, пишет деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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