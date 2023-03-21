Путин и Си Цзиньпин подписали договор о партнерстве по итогам встречи

21 марта 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин и Владимир Путин поговорили о развитии отношений между странами Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем КНР Си Цзиньпином документ о стратегическом сотрудничестве после переговоров в Москве. Об этом рассказали в Кремле. «Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», — сообщили в Кремле. Страны собираются нарастить объем торговли до 2030 года, а также углубить связи по восьми направлениям. Председатель КНР прилетел в Россию на три дня, он пообщался с президентом России и посетил правительство. Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимоотношения двух стран, а также ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Путин заявил, что уважает предложенный Китаем мирный план. Лидер Китая планирует продолжать тесно сотрудничать с Путиным, передает RT. Президент РФ назвал обсуждение конструктивным, пишет деловое издание «Взгляд».

Президент РФ Владимир Путин подписал с председателем КНР Си Цзиньпином документ о стратегическом сотрудничестве после переговоров в Москве. Об этом рассказали в Кремле. «Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», — сообщили в Кремле. Страны собираются нарастить объем торговли до 2030 года, а также углубить связи по восьми направлениям. Председатель КНР прилетел в Россию на три дня, он пообщался с президентом России и посетил правительство. Путин и Си Цзиньпин обсудили взаимоотношения двух стран, а также ситуацию в мире, в том числе конфликт на Украине. Путин заявил, что уважает предложенный Китаем мирный план. Лидер Китая планирует продолжать тесно сотрудничать с Путиным, передает RT. Президент РФ назвал обсуждение конструктивным, пишет деловое издание «Взгляд».