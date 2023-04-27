Пригожин предостерег ВСУ от переброски дополнительных сил в Бахмут

27 апреля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

ВСУ не должны использовать дополнительные отряды ВСУ во время визита журналистов из США, заявил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае переброски дополнительных резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмут (Артемовск) во время визита американских журналистов бойцы ЧВК «Вагнер» могут нанести удар по украинским отрядам. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Церберу» (командиру 57 бригады ВСУ) привет от парней, но резервы не подтягивай, распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами», — передает «Пресс-служба Пригожина» в Telegram. В том же сообщении Пригожин отметил, что российские силы приостановят работу артиллерии во время визита корреспондентов из США. По его словам, пресса — это святое, передают argumenti.ru. Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающее значение на бахмутском направлении. Бои за сам город идут с августа 2022 года. После освобождения города у Украины обрушится весь оставшийся фронт, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

В случае переброски дополнительных резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмут (Артемовск) во время визита американских журналистов бойцы ЧВК «Вагнер» могут нанести удар по украинским отрядам. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Церберу» (командиру 57 бригады ВСУ) привет от парней, но резервы не подтягивай, распетушим, если повезете по дороге резервы вместе с журналистами», — передает «Пресс-служба Пригожина» в Telegram. В том же сообщении Пригожин отметил, что российские силы приостановят работу артиллерии во время визита корреспондентов из США. По его словам, пресса — это святое, передают argumenti.ru. Бойцы ЧВК «Вагнер» играют решающее значение на бахмутском направлении. Бои за сам город идут с августа 2022 года. После освобождения города у Украины обрушится весь оставшийся фронт, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.