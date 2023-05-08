«Страна.ua»: житель Киевской области зарезал дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу

В Киевской области местный житель из-за ревности к жене, которая уехала за границу к любовнику, зарезал 16-летнюю дочь и пытался покончить жизнь самоубийством. Трагедия произошла в частном доме. Мужчина уже задержан сотрудниками полиции.
«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома. Также они почувствовали резкий запах газа. 43-летний мужчина практически не дышал, но благодаря быстрой реакции полицейских, пришел в сознание», — пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщение силовиков.
Сотрудники полиции обследовали дом и нашли 12-летнего мальчика. Подросток прятался в подвале частного дома, где жила семья.
По данным украинских полицейских, в этот день мужчина по телефону разговаривал с женой, которая бросила семью и уехала за границу к любовнику. После разговора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый сломал ручку входной двери дома и включил газовые конфорки. Дочь пыталась предотвратить трагедию, но отец сначала ударил ее кулаком, а после нанес смертельное ножевое ранение.
Ранее стало известно, что в Одессе у новостройки на Французском бульваре под окнами дома нашли тела гражданки России и ее дочери. По предварительным данным, женщина и ее дочь выпали из окна, пишет RT.
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