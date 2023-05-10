КП: Константин Меладзе нашел способ зарабатывать в России из Европы

КП: Константин Меладзе переписал долю в музыкальном лейбле на сестру

Константин Меладзе переписал долю в музыкальном лейбле на сестру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, поселившись в Европе, продолжал зарабатывать в России. Он переписал свою долю в музыкальном лейбле «Первое музыкальное издательство».

«Перебравшийся в Европу Константин Меладзе до недавних пор продолжал неплохо зарабатывать в России. <…> Попрощавшись с нашей страной, композитор не стал рвать связи с прибыльным бизнесом. Содержать роскошный особняк у озера Гарда в Италии Меладзе-старшему помогали дивиденды от деятельности успешного лейбла», — передает «Комсомольская правда». Он успел передать долю от бизнеса своей сестре Лиане, из-за чего продолжал получать прибыль.

Меладзе-старший на протяжении нескольких лет числился одним из учредителей «Первого музыкального издательства». По данным издания, за прошедший год лейбл заработал 1,3 миллиарда рублей. Однако недавно российский композитор вышел из состава основателей.