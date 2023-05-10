КП: Константин Меладзе нашел способ зарабатывать в России из Европы

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе, поселившись в Европе, продолжал зарабатывать в России. Он переписал свою долю в музыкальном лейбле «Первое музыкальное издательство».
«Перебравшийся в Европу Константин Меладзе до недавних пор продолжал неплохо зарабатывать в России. <…> Попрощавшись с нашей страной, композитор не стал рвать связи с прибыльным бизнесом. Содержать роскошный особняк у озера Гарда в Италии Меладзе-старшему помогали дивиденды от деятельности успешного лейбла», — передает «Комсомольская правда». Он успел передать долю от бизнеса своей сестре Лиане, из-за чего продолжал получать прибыль.
Меладзе-старший на протяжении нескольких лет числился одним из учредителей «Первого музыкального издательства». По данным издания, за прошедший год лейбл заработал 1,3 миллиарда рублей. Однако недавно российский композитор вышел из состава основателей.
После начала спецоперации на Украине Константин Меладзе покинул Россию и оборвал связи с коллегами из Москвы, напоминают «Дни.ру». Выяснилось, что он поселился на своей вилле в Италии. При этом продюсер никак не прокомментировал свой отъезд из страны, пишут «
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