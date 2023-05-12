12 мая 2023

После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области

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В Мелитополе запущены аварийные источники питания для поддержания работы мобильной связи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без электроэнергии после взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в администрации города.

«Без электроэнергии населенные пункты: Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка», — сообщила администрация Мелитополя в своем telegram-канале. В настоящее время запущены аварийные источники питания для поддержания работы мобильной связи.

Ранее стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв, на подстанции сработали защитные системы. В результате происшествия без электроснабжения остались ряд районов — Микрорайон, Ханда и Красная горка, передает телеканал 360. Кроме того сообщалось, что замминистра Запорожской области пережил покушение в Мелитополе.

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Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без электроэнергии после взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в администрации города. «Без электроэнергии населенные пункты: Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка», — сообщила администрация Мелитополя в своем telegram-канале. В настоящее время запущены аварийные источники питания для поддержания работы мобильной связи. Ранее стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв, на подстанции сработали защитные системы. В результате происшествия без электроснабжения остались ряд районов — Микрорайон, Ханда и Красная горка, передает телеканал 360. Кроме того сообщалось, что замминистра Запорожской области пережил покушение в Мелитополе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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