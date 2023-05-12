После взрыва в Мелитополе обесточена часть Запорожской области 13 мая 2023 в 00:51 Размер текста - 17 + В Мелитополе запущены аварийные источники питания для поддержания работы мобильной связи Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без электроэнергии после взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в администрации города. «Без электроэнергии населенные пункты: Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка», — сообщила администрация Мелитополя в своем telegram-канале. В настоящее время запущены аварийные источники питания для поддержания работы мобильной связи. Ранее стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв, на подстанции сработали защитные системы. В результате происшествия без электроснабжения остались ряд районов — Микрорайон, Ханда и Красная горка, передает телеканал 360. Кроме того сообщалось, что замминистра Запорожской области пережил покушение в Мелитополе. Несколько населенных пунктов в Запорожской области остались без электроэнергии после взрыва в Мелитополе. Об этом сообщили в администрации города. «Без электроэнергии населенные пункты: Вознесенка, Константиновка, Трамбовка, Нововасильевка», — сообщила администрация Мелитополя в своем telegram-канале. В настоящее время запущены аварийные источники питания для поддержания работы мобильной связи. Ранее стало известно, что в Мелитополе прогремел взрыв, на подстанции сработали защитные системы. В результате происшествия без электроснабжения остались ряд районов — Микрорайон, Ханда и Красная горка, передает телеканал 360. Кроме того сообщалось, что замминистра Запорожской области пережил покушение в Мелитополе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям