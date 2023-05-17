Шольц призвал налаживать мосты с «другой Россией»

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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Страны Европы должны поддерживать отношения с «другой Россией», заявил Олаф Шольц Фото:

Страны Европы должны поддерживать отношения с представителями российской и белорусской оппозиции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы, как Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси — и, таким образом, держать открытой перспективу демократического, мирного будущего для обеих стран», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводит издание Express.

О работе с российской оппозицией ранее говорил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Однако он не рассказал, с кем именно сотрудничает Киев. Оппозиционер Леонид Волков (признан минюстом РФ иноагентом) в своих социальных сетях хвалил организацию теракта в кафе, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.

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Страны Европы должны поддерживать отношения с представителями российской и белорусской оппозиции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Мы, как Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси — и, таким образом, держать открытой перспективу демократического, мирного будущего для обеих стран», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводит издание Express. О работе с российской оппозицией ранее говорил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Однако он не рассказал, с кем именно сотрудничает Киев. Оппозиционер Леонид Волков (признан минюстом РФ иноагентом) в своих социальных сетях хвалил организацию теракта в кафе, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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