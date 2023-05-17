Шольц призвал налаживать мосты с «другой Россией»

Страны Европы должны поддерживать отношения с представителями российской и белорусской оппозиции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы, как Совет Европы, должны поддерживать мосты с представителями другой России, другой Беларуси — и, таким образом, держать открытой перспективу демократического, мирного будущего для обеих стран», — заявил Олаф Шольц. Его слова приводит
О работе с российской оппозицией ранее говорил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Однако он не рассказал, с кем именно сотрудничает Киев. Оппозиционер Леонид Волков (признан минюстом РФ иноагентом) в своих социальных сетях хвалил организацию теракта в кафе, из-за которого погиб военкор Владлен Татарский.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!