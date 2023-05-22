В Кремле сделали заявление о реформе ООН

Песков: реформа ООН должна быть общим решением всех стран
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реформа ООН может быть только на основе консенсуса всех стран Фото:

Любые решения, касающиеся реформы Организации Объединенных Наций должны быть «продуктом общего консенсуса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении премьер-министра Индии Нарендры Моди о реформировании ООН.

«Реформа ООН — это тема, которая обсуждается не первый год, которая ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — заявил Песков.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите «семерки» призвал к реформе ОГН. По его мнению, она «была создана с целью сохранения мира», но в реальности «не в состоянии предотвратить конфликты». Президент Путин ранее высказывал похожее мнение.

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Любые решения, касающиеся реформы Организации Объединенных Наций должны быть «продуктом общего консенсуса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении премьер-министра Индии Нарендры Моди о реформировании ООН. «Реформа ООН — это тема, которая обсуждается не первый год, которая ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — заявил Песков. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите «семерки» призвал к реформе ОГН. По его мнению, она «была создана с целью сохранения мира», но в реальности «не в состоянии предотвратить конфликты». Президент Путин ранее высказывал похожее мнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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