В Кремле сделали заявление о реформе ООН

Любые решения, касающиеся реформы Организации Объединенных Наций должны быть «продуктом общего консенсуса». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении премьер-министра Индии Нарендры Моди о реформировании ООН.
«Реформа ООН — это тема, которая обсуждается не первый год, которая ставится многими государствами. Все, что может способствовать повышению эффективности работы ООН, важно, и любые решения на этом пути должны быть продуктом общего консенсуса», — заявил Песков.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите «семерки» призвал к реформе ОГН. По его мнению, она «была создана с целью сохранения мира», но в реальности «не в состоянии предотвратить конфликты». Президент Путин ранее высказывал похожее мнение.
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