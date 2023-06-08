«Ведомости»: VK будет конкурировать с Telegram, «ускоряя» паблики 09 июня 2023 в 05:20 Размер текста - 17 + Разработчики «Вконтакте» попытаются помочь администраторам групп развить их так, чтобы в них была прежняя активность пользователей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Социальная сеть «Вконтакте» (VK) будет учить администраторов крупных пабликов создавать качественный контент и использовать рекламные возможности в полную силу. Об этом рассказал пользователь соцсети, получивший приглашение принять участие в программе. «Соцсеть „Вконтакте“ запустила закрытый клуб-акселератор для администраторов популярных групп. Для участников программы будут проводиться курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов», — рассказал он «Ведомостям». Руководитель Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян похвалил представителей соцсетей за развитие экосистемы сообществ. Управляющий партнер ГК «Родная речь» Василий Ящук отметил, что статистические данные групп «Вконтакте» уступают telegram-каналам во многом из-за непрозрачных охватов и непрогнозируемых решений алгоритма. Он отметил, что сейчас важно решить этот вопрос и восстановить справедливость. Ранее в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» рассказали, что российская молодежь сможет бесплатно пройти профессиональную стажировку у создателей приложения Round. В этом им может помочь приложение «Вконтакте» — для этого участникам необходимо быть зарегистрированными в соцсети и копить баллы, которые потом можно «потратить» на стажировку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Социальная сеть «Вконтакте» (VK) будет учить администраторов крупных пабликов создавать качественный контент и использовать рекламные возможности в полную силу. Об этом рассказал пользователь соцсети, получивший приглашение принять участие в программе. «Соцсеть „Вконтакте“ запустила закрытый клуб-акселератор для администраторов популярных групп. Для участников программы будут проводиться курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов», — рассказал он «Ведомостям». Руководитель Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян похвалил представителей соцсетей за развитие экосистемы сообществ. Управляющий партнер ГК «Родная речь» Василий Ящук отметил, что статистические данные групп «Вконтакте» уступают telegram-каналам во многом из-за непрозрачных охватов и непрогнозируемых решений алгоритма. Он отметил, что сейчас важно решить этот вопрос и восстановить справедливость. Ранее в пресс-службе проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей» рассказали, что российская молодежь сможет бесплатно пройти профессиональную стажировку у создателей приложения Round. В этом им может помочь приложение «Вконтакте» — для этого участникам необходимо быть зарегистрированными в соцсети и копить баллы, которые потом можно «потратить» на стажировку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям