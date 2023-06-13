Путин: дополнительной мобилизации в России не будет

Путин рассказал о положении в России в связи с СВО
новость из сюжетаМобилизация в России
Необходимости в дополнительной мобилизации в России сегодня нет. Об этом заявил президента России Владимир Путин во время встречи с военкорами. Разговор с военными корреспондентами проходит в Кремле, его трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
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