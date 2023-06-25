Сальдо объявил о начале восстановления Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Владимир Сальдо отметил профессионализм мостостроителей Фото:

Мостостроители начали восстановление связывающего Крым и Херсонскую область моста возле Чонгара. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Объект был поврежден в результате ракетной атаки ВСУ.

«Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, на объекте уже заменили пострадавшую несущую балку.

Вооруженные силы Украины ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью ночью 22 июня. Сальдо отмечал, что удар, вероятнее всего, был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. Движение по Чонгарскому мосту обещали открыть в течение 15-20 дней после атаки.

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Мостостроители начали восстановление связывающего Крым и Херсонскую область моста возле Чонгара. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Объект был поврежден в результате ракетной атаки ВСУ. «Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, на объекте уже заменили пострадавшую несущую балку. Вооруженные силы Украины ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью ночью 22 июня. Сальдо отмечал, что удар, вероятнее всего, был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. Движение по Чонгарскому мосту обещали открыть в течение 15-20 дней после атаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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