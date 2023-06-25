Сальдо объявил о начале восстановления Чонгарского моста между Крымом и Херсонской областью 25 июня 2023 в 14:33 Размер текста - 17 + Владимир Сальдо отметил профессионализм мостостроителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мостостроители начали восстановление связывающего Крым и Херсонскую область моста возле Чонгара. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Объект был поврежден в результате ракетной атаки ВСУ. «Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале . По его словам, на объекте уже заменили пострадавшую несущую балку. Вооруженные силы Украины ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью ночью 22 июня. Сальдо отмечал, что удар, вероятнее всего, был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. Движение по Чонгарскому мосту обещали открыть в течение 15-20 дней после атаки. Мостостроители начали восстановление связывающего Крым и Херсонскую область моста возле Чонгара. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Объект был поврежден в результате ракетной атаки ВСУ. «Наши мостостроители ударными темпами ремонтируют мост возле Чонгара, поврежденный ракетой киевских террористов 22 июня», — написал Сальдо в своем telegram-канале. По его словам, на объекте уже заменили пострадавшую несущую балку. Вооруженные силы Украины ударили по мостам между Крымом и Херсонской областью ночью 22 июня. Сальдо отмечал, что удар, вероятнее всего, был нанесен британской ракетой Storm-Shadow. Движение по Чонгарскому мосту обещали открыть в течение 15-20 дней после атаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям