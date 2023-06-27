НАТО будет следить за личной армией Пригожина в Белоруссии

28 июня 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

По словам Столтенберга, НАТО будет пытаться защитить союзников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Североатлантический альянс собирается следить за перемещениями личной армии бизнесмена Евгения Пригожина в Белоруссии. Сделано это будет с целью «защитить» союзников, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях альянса. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации наемников. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ, в свою очередь, возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Столтенберг призвал членов альянса не недооценивать Россию после мятежа.

Североатлантический альянс собирается следить за перемещениями личной армии бизнесмена Евгения Пригожина в Белоруссии. Сделано это будет с целью «защитить» союзников, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях альянса. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации наемников. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ, в свою очередь, возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Столтенберг призвал членов альянса не недооценивать Россию после мятежа.