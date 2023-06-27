27 июня 2023

НАТО будет следить за личной армией Пригожина в Белоруссии

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По словам Столтенберга, НАТО будет пытаться защитить союзников Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Североатлантический альянс собирается следить за перемещениями личной армии бизнесмена Евгения Пригожина в Белоруссии. Сделано это будет с целью «защитить» союзников, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях альянса.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации наемников. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ, в свою очередь, возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Столтенберг призвал членов альянса не недооценивать Россию после мятежа.

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Североатлантический альянс собирается следить за перемещениями личной армии бизнесмена Евгения Пригожина в Белоруссии. Сделано это будет с целью «защитить» союзников, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Что касается последствий переезда Пригожина в Белоруссию, вероятной передислокации части его сил, то пока рано об этом говорить. Но мы будем следить и обеспечим способность защитить каждого союзника на постоянной основе, особенно те страны, которые граничат с Белоруссией», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в соцсетях альянса. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по месту дислокации наемников. Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ, в свою очередь, возбудила уголовное дело. В ходе мятежа были захвачены штаб ЮВО, а также административные здания в Ростове-на-Дону и Воронеже. Пригожин отказался от мятежа после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее Столтенберг призвал членов альянса не недооценивать Россию после мятежа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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