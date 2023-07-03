03 июля 2023

Антимонопольное управление Чехии получило право использовать полицейскую прослушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Пермь , евросоюз, прага, чехия, европа, старый город, ес
В Чехии антимонопольщикам разрешили пользоваться полицейской прослушкой Фото:

Антимонопольное управление Чехии получило разрешение пользоваться полицейской прослушкой в некоторых случаях. В частности, использовать телефонные разговоры можно в качестве доказательств преступлений, которые нарушают конкуренцию. Об этом сообщили журналисты Чехии.

«Полицейской прослушкой можно пользоваться во время раскрытия злоупотреблений или уголовных преступлений, которые связаны с организацией или проведением тендеров в сфере экономики, предоставленных антимонопольной службе в соответствии с законом, разработанным правительством и парламентом, а также подписанным президентом республики. Документ приняли в соответствии с требованиями Евросоюза», — сообщает Чешское радио.

Закон должен дать дополнительную гарантию безопасности для граждан, которые сообщают компетентным органам о нарушениях в ходе конкурсов на проведение тендеров. Также он должен исключить разное понимание закона и правил ЕС об организации тендеров. Антимонопольное управление получит возможность использовать телефонные разговоры в качестве доказательства преступлений, которые нарушают конкуренцию в экономике.

Ранее сообщалось, что в Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны.

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Антимонопольное управление Чехии получило разрешение пользоваться полицейской прослушкой в некоторых случаях. В частности, использовать телефонные разговоры можно в качестве доказательств преступлений, которые нарушают конкуренцию. Об этом сообщили журналисты Чехии. «Полицейской прослушкой можно пользоваться во время раскрытия злоупотреблений или уголовных преступлений, которые связаны с организацией или проведением тендеров в сфере экономики, предоставленных антимонопольной службе в соответствии с законом, разработанным правительством и парламентом, а также подписанным президентом республики. Документ приняли в соответствии с требованиями Евросоюза», — сообщает Чешское радио. Закон должен дать дополнительную гарантию безопасности для граждан, которые сообщают компетентным органам о нарушениях в ходе конкурсов на проведение тендеров. Также он должен исключить разное понимание закона и правил ЕС об организации тендеров. Антимонопольное управление получит возможность использовать телефонные разговоры в качестве доказательства преступлений, которые нарушают конкуренцию в экономике. Ранее сообщалось, что в Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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