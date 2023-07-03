Антимонопольное управление Чехии получило право использовать полицейскую прослушку

Антимонопольное управление Чехии получило разрешение пользоваться полицейской прослушкой в некоторых случаях. В частности, использовать телефонные разговоры можно в качестве доказательств преступлений, которые нарушают конкуренцию. Об этом сообщили журналисты Чехии.
«Полицейской прослушкой можно пользоваться во время раскрытия злоупотреблений или уголовных преступлений, которые связаны с организацией или проведением тендеров в сфере экономики, предоставленных антимонопольной службе в соответствии с законом, разработанным правительством и парламентом, а также подписанным президентом республики. Документ приняли в соответствии с требованиями Евросоюза», —
Закон должен дать дополнительную гарантию безопасности для граждан, которые сообщают компетентным органам о нарушениях в ходе конкурсов на проведение тендеров. Также он должен исключить разное понимание закона и правил ЕС об организации тендеров. Антимонопольное управление получит возможность использовать телефонные разговоры в качестве доказательства преступлений, которые нарушают конкуренцию в экономике.
Ранее сообщалось, что в Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны.
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