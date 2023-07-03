Антимонопольное управление Чехии получило право использовать полицейскую прослушку

03 июля 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

В Чехии антимонопольщикам разрешили пользоваться полицейской прослушкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Антимонопольное управление Чехии получило разрешение пользоваться полицейской прослушкой в некоторых случаях. В частности, использовать телефонные разговоры можно в качестве доказательств преступлений, которые нарушают конкуренцию. Об этом сообщили журналисты Чехии. «Полицейской прослушкой можно пользоваться во время раскрытия злоупотреблений или уголовных преступлений, которые связаны с организацией или проведением тендеров в сфере экономики, предоставленных антимонопольной службе в соответствии с законом, разработанным правительством и парламентом, а также подписанным президентом республики. Документ приняли в соответствии с требованиями Евросоюза», — сообщает Чешское радио. Закон должен дать дополнительную гарантию безопасности для граждан, которые сообщают компетентным органам о нарушениях в ходе конкурсов на проведение тендеров. Также он должен исключить разное понимание закона и правил ЕС об организации тендеров. Антимонопольное управление получит возможность использовать телефонные разговоры в качестве доказательства преступлений, которые нарушают конкуренцию в экономике. Ранее сообщалось, что в Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Антимонопольное управление Чехии получило разрешение пользоваться полицейской прослушкой в некоторых случаях. В частности, использовать телефонные разговоры можно в качестве доказательств преступлений, которые нарушают конкуренцию. Об этом сообщили журналисты Чехии. «Полицейской прослушкой можно пользоваться во время раскрытия злоупотреблений или уголовных преступлений, которые связаны с организацией или проведением тендеров в сфере экономики, предоставленных антимонопольной службе в соответствии с законом, разработанным правительством и парламентом, а также подписанным президентом республики. Документ приняли в соответствии с требованиями Евросоюза», — сообщает Чешское радио. Закон должен дать дополнительную гарантию безопасности для граждан, которые сообщают компетентным органам о нарушениях в ходе конкурсов на проведение тендеров. Также он должен исключить разное понимание закона и правил ЕС об организации тендеров. Антимонопольное управление получит возможность использовать телефонные разговоры в качестве доказательства преступлений, которые нарушают конкуренцию в экономике. Ранее сообщалось, что в Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны.