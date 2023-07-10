МО РФ: Киев пускает иностранных наемников на пушечное мясо

Вооруженные силы Украины пользуются иностранными наемниками в качестве пушечного мяса. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Иностранные наемники используются киевским режимом как пушечное мясо», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что украинское командование не жалеет жизни иностранных бойцов, поэтому наемникам остается спасаться бегством из страны или погибать на фронте.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим развернул масштабную кампанию по вербовке иностранцев. Наемников привлекают из стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В ведомстве отметили, что так Украина пытается скрыть потери в рядах ВСУ.
Вооруженные силы Украины пользуются иностранными наемниками в качестве пушечного мяса. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Иностранные наемники используются киевским режимом как пушечное мясо», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что украинское командование не жалеет жизни иностранных бойцов, поэтому наемникам остается спасаться бегством из страны или погибать на фронте. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим развернул масштабную кампанию по вербовке иностранцев. Наемников привлекают из стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В ведомстве отметили, что так Украина пытается скрыть потери в рядах ВСУ.