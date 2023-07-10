МО РФ: Киев пускает иностранных наемников на пушечное мясо

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Вооруженные силы Великобритании. stock, военные, нато, украина, ВСУ, наемник, stock, слава
Наемникам остается спасаться бегством, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пользуются иностранными наемниками в качестве пушечного мяса. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Иностранные наемники используются киевским режимом как пушечное мясо», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что украинское командование не жалеет жизни иностранных бойцов, поэтому наемникам остается спасаться бегством из страны или погибать на фронте.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим развернул масштабную кампанию по вербовке иностранцев. Наемников привлекают из стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В ведомстве отметили, что так Украина пытается скрыть потери в рядах ВСУ.

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Вооруженные силы Украины пользуются иностранными наемниками в качестве пушечного мяса. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Иностранные наемники используются киевским режимом как пушечное мясо», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. В ведомстве отмечают, что украинское командование не жалеет жизни иностранных бойцов, поэтому наемникам остается спасаться бегством из страны или погибать на фронте. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим развернул масштабную кампанию по вербовке иностранцев. Наемников привлекают из стран Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. В ведомстве отметили, что так Украина пытается скрыть потери в рядах ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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