Путин продлил действие антисанкций до 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин продлил экономические меры против западных санкций до конца 2025 года Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции западных стран до конца 2025 года. Текст указа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации».

«Внести в Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 „О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности“ изменения», — говорится в документе. Там отмечается, что теперь эти меры будут действовать до конца 2025 года, вместо ранее установленной даты — 31 декабря 2023 года.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции западных стран до конца 2025 года. Текст указа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации». «Внести в Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 „О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности“ изменения», — говорится в документе. Там отмечается, что теперь эти меры будут действовать до конца 2025 года, вместо ранее установленной даты — 31 декабря 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...