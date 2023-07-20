Путин продлил действие антисанкций до 2025 года

Владимир Путин продлил экономические меры против западных санкций до конца 2025 года
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент России Владимир Путин продлил срок действия указа о специальных экономических мерах в ответ на санкции западных стран до конца 2025 года. Текст указа опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации».
«Внести в Указ Президента РФ от 8 марта 2022 г. № 100 „О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности“ изменения», —
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.