ЦАХАЛ убили заместителя командира батальона ХАМАС

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По данным ЦАХАЛ, ликвидированный боевик отвечал за боевую поддержку батальона
По данным ЦАХАЛ, ликвидированный боевик отвечал за боевую поддержку батальона Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильских военных.

«ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" в террористической организации ХАМАС», — заявили представители армии. По информации военных, ликвидированный боевик отвечал за боевую поддержку подразделения, а также был причастен к организации многочисленных нападений на израильских военных в секторе Газа.

Ранее израильские военные также сообщали о ликвидации одного из командиров движения «Хезболлах» в южном Ливане, который, по их данным, участвовал в восстановлении боевого потенциала группировки и нарушал договоренности о прекращении огня. Атака произошла в районе города Бинт-Джбейль.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе израильских военных. «ЦАХАЛ атаковал и уничтожил заместителя командира батальона "Аль-Фуркан" в террористической организации ХАМАС», — заявили представители армии. По информации военных, ликвидированный боевик отвечал за боевую поддержку подразделения, а также был причастен к организации многочисленных нападений на израильских военных в секторе Газа. Ранее израильские военные также сообщали о ликвидации одного из командиров движения «Хезболлах» в южном Ливане, который, по их данным, участвовал в восстановлении боевого потенциала группировки и нарушал договоренности о прекращении огня. Атака произошла в районе города Бинт-Джбейль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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